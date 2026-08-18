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INDRHI fortalece su capacidad operativa con nuevas obras hidráulicas y equipos

PRIMICIAS DIGITAL18 de agosto de 2026
2 1 minuto de lectura

Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) continúa fortaleciendo su capacidad de respuesta y el respaldo que ofrece a productores agropecuarios mediante la ejecución y conclusión de proyectos de infraestructura hidráulica, así como la incorporación de nuevos equipos pesados y vehículos destinados a labores de conservación, mantenimiento y rehabilitación de sistemas de riego.

 

Entre agosto de 2025 y agosto de 2026, la entidad concluyó la construcción o rehabilitación de 29 obras hidráulicas, que incluyen canales de riego, obras de toma, diques, caminos y bermas, adecuación de cauces de ríos, muros de gaviones, protección de márgenes, alcantarillas y otras infraestructuras.

Dentro de las obras terminadas se destacan en el Bajo Yuna la adecuación del río Boba, la protección de las márgenes del río y la rehabilitación del canal Aglipo I, entre otros. En Azua fueron rehabilitadas importantes estructuras del sistema de riego Las Yayas de Viajama y se culminó la construcción de un dique y adecuación del cauce en el río Tábara. Se recuperaron estructuras hidráulicas en las provincias Espaillat, intervenciones en Sánchez Ramírez como obras de protección en el río Descubierta, y demás rehabilitaciones de infraestructura vinculadas a los sistemas de riego en diferentes demarcaciones.

 

Como parte de las acciones para ampliar su capacidad operativa, durante 2025 – 2026 el INDRHI, a través de la Dirección de Conservación y Mantenimiento de Sistemas de Riego, adquirió 71 equipos pesados y vehículos livianos, por un monto total de RD$287.5 millones.

La nueva flotilla incluye una excavadora hidráulica tipo anfibia de largo alcance, dos excavadoras de largo alcance, cuatro excavadoras hidráulicas estándar, dos excavadoras tipo backhoe o retropala, dos rodillos, un bulldozer, dos cabezotes tipo remolque, dos camiones volteo y dos lowboy tipo remolque. También fueron adquiridos 10 camiones de doble cabina 4×4, 30 motocicletas y 13 camionetas pick-up, destinados al fortalecimiento de labores en campo y movilización del personal técnico y operativo.

 

La incorporación de estos equipos permitirá al INDRHI incrementar su capacidad para intervenir canales, drenes, ríos, bermas y otras infraestructuras, reduciendo los tiempos de respuesta ante necesidades de mantenimiento y situaciones originadas por eventos climáticos.

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