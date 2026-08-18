CAASD presenta programa para fortalecer seguridad hídrica del Gran Santo Domingo, Sánchez Ramírez y Monte Plata

Santo Domingo.- La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) presentó a empresas nacionales e internacionales los procesos de licitación correspondientes al Programa de Seguridad Hídrica Presa Hatillo, una iniciativa que busca fortalecer el suministro de agua potable en el Gran Santo Domingo, y las provincias Sánchez Ramírez y Monte Plata.



La presentación se realizó durante un Roadshow Internacional celebrado en el Hotel Catalonia Santo Domingo, donde representantes de empresas de ingeniería, construcción, operación e infraestructura hídrica conocieron los aspectos institucionales, contractuales y técnicos del programa, así como las oportunidades de participación en el proceso de contratación.



El director general de la CAASD, ingeniero Fellito Suberví, encabezó la jornada y destacó la importancia del programa para fortalecer el abastecimiento de agua potable en el Gran Santo Domingo, Sánchez Ramírez y Monte Plata, mediante una planificación orientada a garantizar una mayor confiabilidad del servicio y responder a la creciente demanda de la población.



Durante las presentaciones, técnicos expusieron el alcance de las obras que contempla el programa, incluyendo la incorporación de una nueva fuente de abastecimiento desde el embalse de Hatillo, infraestructura de producción y potabilización, una conducción principal hacia Santo Domingo y redes de distribución para mejorar el suministro en comunidades beneficiadas.



El programa forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la seguridad hídrica en el país y aumentar la confiabilidad del servicio de agua potable en zonas que concentran una parte importante de la población dominicana. Además de las obras de infraestructura, incorpora acciones para mejorar la sostenibilidad operativa de la CAASD y fortalecer la gestión del sistema de abastecimiento en el largo plazo.



Asimismo, representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) explicaron el marco de adquisiciones aplicable al programa y las modalidades mediante las cuales las empresas pueden participar en el proceso de contratación. También detallaron los criterios generales de evaluación relacionados con capacidades técnicas, financieras y requisitos de integridad establecidos para los oferentes.



Como parte del evento, expertos en contratación internacional presentaron el proceso de precalificación y la estructura contractual de los distintos lotes que integran el programa, los cuales abarcan la producción de agua potable, la conducción principal Hatillo-Santo Domingo y las obras de regulación y distribución en el Gran Santo Domingo.



El Programa de Seguridad Hídrica Presa Hatillo y Abastecimiento Sánchez Ramírez – Santo Domingo cuenta con una inversión total estimada de US$750 millones, financiada mediante un esquema de cofinanciamiento entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Estado dominicano.

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