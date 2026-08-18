Voluntariado del Banco Central realizó una nueva jornada de venta de útiles escolares

Santo Domingo. República Dominicana. – El Voluntariado Bancentraliano (VB), brazo social del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), realizó una nueva jornada de venta de útiles escolares en beneficio del personal de la institución con la adquisición de materiales escolares para sus hijos, priorizando aspectos que contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como son contribuir con una educación de calidad e incentivar el consumo responsable.

En esta ocasión, se registraron un total de 500 pedidos de colaboradores activos y pensionados, para una compra de más de 26,400 unidades de artículos escolares, reflejando así un incremento en la demanda de aproximadamente un 19 % con respecto al año 2025.

El gerente del BCRD y presidente del VB, Ervin Novas Bello, participó durante el operativo de entrega manifestando su satisfacción porque la institución contribuya a la economía familiar de los beneficiados a través de la venta de útiles escolares con precios asequibles asi como otras facilidades.

Asimismo, con objeto de continuar creando conciencia sobre la contaminación ambiental y apoyar al cuidado de nuestro planeta, una vez más durante la jornada no se usaron fundas plásticas. A tal fin, hubo un uso masivo de cajas de cartón y fundas reusables traídas por los colaboradores desde sus hogares, mostrando de esta manera una actitud responsable con este importante compromiso de todos con el medio ambiente.

Durante el operativo de entrega Novas Bello estuvo acompañado del director de Comunicaciones y vicepresidente interino del VB, Jonathan Abreu Rodríguez; la encargada de la Comisión de Educación y coordinadora de la jornada, Miosotis Collado, y la encargada de la Comisión de Desarrollo y Asistencia Social, Denisse Comarazamy. Además, se contó nueva vez con el apoyo loable de más de 15 de voluntarios, quienes durante toda la entrega de materiales demostraron su espíritu solidario a la familia bancentraliana.

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