Juegos de las Estrellas se transmitirán a nivel nacional

SAN PEDRO DE MACORÍS.- Los partidos como equipo dueño de la casa de las Estrellas Orientales en el venidero torneo de béisbol profesional se podrán seguir a nivel nacional, gracias a una gran cadena de radio y televisión.

La mencionada cadena tendrá como canales de televisión a Teleantillas (canal 10), Coral 39, Claro TV 1096 y Xtremo Channel, según dio a conocer este jueves el periodista Osvaldo Rodríguez Suncar, en la conferencia de prensa en la cual se dieron a conocer detalles sobre la participación del equipo en el torneo de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana que comenzará el 16 de octubre.

Rodríguez Suncar, director de prensa de las Estrellas, será parte de un cuerpo de narradores que también integrarán Ernesto Kranwinkel, Ángel Mota y Benjamín Martínez. Rodríguez Suncar y Kranwinkel será los narradores de los partidos que se transmitirán por televisión. Mota y Martínez de los partidos que se transmitirán por radio, desde el Estadio Tetelo Vargas.

Esos narradores serán acompañados tanto en televisión, como en radio, por los comentaristas Enrique –Tuto- Mota, Manuel Acevedo, Luis Morales, Fernando Pérez Ubiera y Filiberto Fernández.

Los comunicadores Raffy Ubiera, Luis Enrique Morales y Siria Bello serán los locutores comerciales.

La coordinación general de las transmisiones de las Estrellas estará a cargo de Pável Aguiló, quien funge también como su comercializador.

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