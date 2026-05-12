IDAC entregará moderna torre de control en la pista de la Base Aérea de San Isidro

Santo Domingo.– El director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Igor Rodríguez Durán, anunció que en los próximos días entregará una moderna torre de control con cabina en la pista de la Base Aérea de San Isidro, como parte de las inversiones que impulsa el Gobierno para fortalecer el sistema aeronáutico nacional.

Rodríguez Durán explicó que esta importante obra, permitirá convertir la pista de la Base Aérea de San Isidro en una alternativa operacional al Aeropuerto Internacional Las Américas José Francisco Peña Gómez.

La inversión contempla además la instalación de modernos equipos de radio de comunicación, un Doppler VHF Omni-directional Range (DVOR/DME) para navegación aérea y sistemas de respaldo energético (UPS/redundancia), garantizando mayor eficiencia y continuidad operacional.

El titular del IDAC destacó que estas acciones fortalecen la vigilancia aeronáutica y elevan los estándares de seguridad operacional en la República Dominicana, consolidando avances significativos en el desarrollo de la aviación civil nacional.

Asimismo, resaltó el respaldo del presidente Luis Abinader al sector aeronáutico, impulsando proyectos de modernización que continúan posicionando al país como un referente regional en materia de aviación y conectividad aérea.

Visited 12 times, 1 visit(s) today