Ante ambivalencia de Gonzalo en el PLD su llamado liderazgo es cuestionable

NUEVA YORK.- Dirigentes y militantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en esta ciudad, la mayor plaza electoral en el exterior, manifiestan cuestionar el “llamado liderazgo” del aspirante presidencial Gonzalo Castillo, que a través de los años se ha mantenido ambivalente con su accionar político en la organización.

Los peledeístas, solicitando absoluta reservas de sus identidades, citaron los casos: 1) No quiso participar en un debate presidencial antes de las elecciones de 2020, organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE). 2) En octubre de 2021 dijo: «No aspiro a la Presidencia para dar paso a otros precandidatos del PLD». 3) En octubre de 2022 proclamó: «Me retiro de la contienda presidencial y pido no ser considerado por el PLD».

Asimismo, 4) En octubre de 2024, Gonzalo declinó seguir formando parte del Comité Político. 5) En agosto de 2025, la prensa nacional destacó: «Gonzalo Castillo descarta aspiraciones presidenciales por ahora, pero no cierra la puerta al futuro», y aseguró que el partido respaldará a quien logre mayor aceptación.

Además, el 6) El 3 de febrero de 2026, la Comisión de Protocolo del PLD, al trazar la ruta interna para los aspirantes presidenciales, lo dejó fuera de la lista, ya que él no había manifestado públicamente su intención de postularse. 7) El 22 de febrero de 2026, Gonzalo regresó como aspirante presidencial.

A esto se añade: Que una diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) solicitará la semana pasada el bimonio presidencial “Carolina Mejía y Gonzalo Castillo en una misma boleta electoral”

Queremos exhortar a nuestros “compañeros peledeístas” votar por quien represente verdaderamente los mejores intereses del partido, para el país y que tenga la capacidad y conocimiento para enfrentar las diferentes necesidades perentorias en el país y sepa enfrentar graves crisis internacional, concluye el documento.

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