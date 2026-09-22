Sostiene presidente Abinaer ha otorgado uno de los mayores beneficios a comunidad dominicana en el exterior

NUEVA YORK.- El alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en esta ciudad y empresario Roberto Rojas destacó los beneficios que representa para la comunidad quisqueyana en el exterior el nuevo pasaporte biométrico, puesto en circulación el pasado domingo, en el consulado, por el presidente Luis Abinader.

Rojas manifestó que la incorporación de este documento constituye, a su juicio, uno de los beneficios de mayor trascendencia concedidos en los últimos años a los dominicanos residentes fuera del país, por las facilidades, la seguridad y la protección adicional que ofrece a sus titulares.

El reconocido dirigente comunitario resaltó especialmente que, al adquirir el nuevo pasaporte, se incluye una cobertura de hasta nueve mil dólares (equivalente a más de medio millón de pesos dominicanos) para la repatriación de los restos de dominicanos que fallezcan en el extranjero, con el propósito de que sus familiares puedan trasladarlos a la República Dominicana y darles cristiana sepultura.

Rojas valoró esta cobertura como una medida de gran contenido humano y social, al considerar que responde a una de las situaciones más difíciles que pueden enfrentar las familias dominicanas en el exterior: asumir los elevados costos relacionados con el traslado al país de un ser querido fallecido.

A su juicio, esta disposición puede significar un gran alivio para familias que enfrentan momentos de alto impacto emocional y que, en muchos casos, no están preparadas económicamente para hacerles frente a la situación.

Agregó que esta medida contribuye a estrechar la relación entre el Estado dominicano y su diáspora, además de facilitar trámites y reforzar la presencia institucional fuera del país, lo que, a su entender, constituye una muestra de la visión del presidente Abinader.

Sostuvo que Abinader ha respondido a importantes necesidades de la comunidad dominicana en el exterior mediante iniciativas como esta y la instalación de oficinas de SeNaSa, Infotep, Banreservas, Intrant, INDEX y la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP), que ofrecen servicios, orientación e información de manera oportuna.

Durante el acto celebrado en la sede consular, acompañaron al presidente la primera dama, Raquel Arbaje; el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó; el cónsul en NY, Jesús Vásquez Martínez; el director de Pasaportes, Lorenzo Ramírez; el director de Prensa de la Presidencia, Alberto Caminero, y el senador por la provincia Espaillat, Carlos Gómez.

Asimismo, estuvieron presentes la embajadora y viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y directora ejecutiva del INDEX, Celinés Toribio; los diputados de ultramar Cirilo Moronta, Kenia Bidó y Norberto Rodríguez, así como los cónsules de Nueva Jersey y Montreal, José Santana y Lucido de los Santos, respectivamente.

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