Canciller Bisonó destaca prioridades de República Dominicana ante la ONU y apuesta por una diplomacia económica activa

Nueva York, Estados Unidos.– El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, informó que República Dominicana participa en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas con temas de especial interés para el país, entre ellos la búsqueda de nuevas inversiones, la situación de Haití y el fortalecimiento de República Dominicana como hub del Caribe para la región.

El canciller indicó que uno de los asuntos pendientes es la renovación de las fuerzas internacionales desplegadas en Haití, tema que calificó como una tarea importante para República Dominicana. “Si los haitianos tienen paz allá, se quedan allá. Y si tienen paz, seguro van a tener trabajo”, expresó Bisonó al explicar el impacto que tiene para el país la situación haitiana.

Entrevistado por el periodista Roberto Cavada, Bisonó adelantó que dentro de la agenda bilateral tiene confirmada una reunión con el canciller de Rusia, país miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con quien abordará la renovación de las fuerzas en Haití y otros asuntos de interés mutuo. Asimismo, recordó que recientemente sostuvo un encuentro con la ministra de Relaciones Exteriores de Haití, en el que ambas partes abordaron la necesidad de avanzar con una misma línea de cara a la renovación de las fuerzas de intervención en ese país.

Sobre las relaciones entre la República Dominicana y Estados Unidos, Bisonó destacó el peso de ese país para la economía dominicana por su participación en las remesas, el turismo, las exportaciones y las inversiones, lo que hace necesario mantener un diálogo permanente entre ambas naciones.

En materia comercial, informó que la República Dominicana ya se encuentra en conversaciones con las autoridades estadounidenses para revisar aspectos relacionados con el tema arancelario, bajo el principio de preservar el interés nacional y procurar mejores condiciones para las inversiones y las exportaciones dominicanas.

Bisonó agregó que ha mantenido comunicación con autoridades estadounidenses y adelantó que, tras concluir la Asamblea General de las Naciones Unidas, viajará a Washington, donde prevé desarrollar una agenda que incluirá contactos con la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Departamento de Energía.

El canciller explicó, además, la nueva visión con la que busca impulsar desde el Ministerio de Relaciones Exteriores una política exterior activa, enfocada en apoyar la producción nacional, las exportaciones, la atracción de inversiones y la apertura de nuevas oportunidades para el país.

“La Cancillería se va a convertir en ese brazo de representación, de apoyo, de seguimiento, de acompañamiento a la industria nacional, a la producción nacional, a la exportación y también en la búsqueda de nuevas inversiones”, afirmó Bisonó.

Precisó que este enfoque ya ha sido comunicado a los embajadores y cónsules dominicanos, como parte de una visión dirigida a construir una Cancillería moderna, ágil y orientada a resultados, en la que las misiones diplomáticas también contribuyan activamente a identificar inversiones, promover las exportaciones y acompañar al sector productivo dominicano.

El canciller citó como parte de esta visión el proyecto de puertos secos en la frontera, iniciativa que busca fortalecer la logística, la seguridad, la transparencia y el comercio mediante instalaciones terrestres para el manejo de mercancías, incluyendo capacidades de acopio, refrigeración y gestión de volúmenes.

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