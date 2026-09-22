Hostos Community College celebrará encuentro con líderes latinos por Mes Nacional Herencia Hispana-USA

NUEVA YORK.- Hostos Community College celebrará encuentro con líderes latinos, educadores y estudiantes con motivo del Mes Nacional de la Herencia Hispana en Estados Unidos, que inicia el 15 de septiembre y termina el 15 de octubre.

Esta celebración fue autorizada inicialmente en 1968 por el presidente Lyndon B. Johnson como una semana de celebración, y en 1988 el Congreso amplió la conmemoración a un mes completo.

Asimismo, durante su presidencia, Barack Obama reconoció a los hispanos como una población “vibrante y próspera” en EUA. “Sus historias y culturas abarcan siglos, y las contribuciones de aquellos que llegan a nuestras costas hoy en busca de sus sueños continúan añadiendo nuevos capítulos”, expresó Obama.

El evento está siendo coordinado por Wanda Matos Taveras, vicepresidenta y directora de Servicios para Organizaciones sin Fines de Lucro de Ponce Bank; Jesús Pérez, director de la Oficina de Éxito Estudiantil para Inmigrantes de Brooklyn College; y Natalie Espino, directora de Educación, Programas Académicos y Participación Comunitaria de la Hispanic Society Museum & Library.

La actividad se llevará a cabo este miércoles 23, a partir de las 3:30 p.m., en el Atrio A, ubicado en el tercer piso del edificio A de Hostos Community College, en el 475 de Grand Concourse, esquina calle 149, en El Bronx.

Para confirmar su asistencia, los interesados deben comunicarse con el señor Gerson Peña a través del correo electrónico gpena@hostos.cuny.edu

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