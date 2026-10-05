Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia realiza el III simposio de Cáncer de Mama

Santo Domingo D.N- El Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia (HMNSA) realizó el III simposio de Cáncer de Mama, un espacio académico y educativo que reunió a más de 200 médicos especialistas y residentes del país.

La actividad que tiene como lema » Más allá del rosa, un compromiso con la vida “, tiene como objetivo fortalecer los conocimientos, promover la educación en la salud de la mujer y fomentar el intercambio de experiencias sobre el cáncer de mama.

Durante el simposio se abordaron los temas relacionados con la prevención, el diagnóstico oportuno, los avances en los tratamientos integral de las pacientes, resaltando la importancia del trabajo en equipo en la atención de esta enfermedad.

Además, fueron abordados los siguientes temas: tips para disminuir el diagnóstico tardío en la consulta de ginecología, Cáncer de Mama el tratamiento empieza antes de la cirugía, preservación de la fertilidad en Cáncer de Mama, importancia del apoyo emocional en pacientes con Cáncer de Mama, novedades de BI-RADS y la Repercusión del Código Penal y Código Procesal Penal.

Las palabras de bienvenidas, fueron pronunciadas por el doctor Alfredo Portorreal, encargado del departamento de Enseñanza e investigación del centro de salud.

Así mismo, se brindó un espacio de preguntas y respuestas entre los participantes y los expositores.

Entre los expositores estuvieron los siguientes doctores especialistas en Cáncer de Mama: Ramón Eduardo Pérez, Daliana Alcántara, Esthenia García, Adrián Peña, Laura Quiroz, además de: Rosa Verás, Yulissa Frías, Pilar Caro, Miguel Oller y Mario Furcal.

La actividad organizada por los departamentos de Enseñanza e Investigación y Oncología Ginecológica, contó con el apoyo y la presencia del doctor Henry Mesa, director general del centro de salud.

Con estas acciones, el Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, reafirma su compromiso con la salud de la mujer, la educación, la prevención y la salud integral de la mujer, promoviendo una mayor conciencia sobre la importancia de la detección temprana y el acceso oportuno a los servicios de salud.

Hacemos una mención de honor a la presencia del doctor Luis Rojas encargado del departamento de Oncología Ginecológica y el servicio de Mastología, del hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia.

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