Dr. Pedro Ureña realizó encuentro científico “Disfunción microvascular coronaria”: nueva frontera en el paciente isquémico

Santo Domingo D.N lunes 16 de Noviembre del 2026 – República Dominicana a la vanguardia en Latinoamérica en el diagnóstico de enfermedades cardíacas ocultas.

Un nuevo paradigma en la medicina cardiovascular está salvando vidas en el país. Durante un encuentro científico respaldado por Abbott Vascular y Reminter, el Dr. Pedro Ureña, vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Cardiología Intervencionista (SODOCI), reveló cómo las enfermedades de la microcirculación cardíaca ,una condición frecuente pero imperceptible en cateterismos o angiotomografías convencionales, representan un riesgo silencioso que requiere detección temprana.

Bajo el título “Disfunción microvascular coronaria: nueva frontera en el paciente isquémico”, El destacado especialista Dr. Pedro Ureña compartió los resultados pioneros obtenidos en la República Dominicana tras evaluar a los primeros 19 pacientes con esta tecnología. Un innovador protocolo que detecta fallas en la microcirculación del corazón, invisibles en los estudios tradicionales.

El hallazgo subraya que un paciente puede sufrir dolor de pecho (angina) e isquemia con alto riesgo cardiovascular, aun cuando sus arterias principales parezcan limpias en los exámenes rutinarios.

Este avance posiciona al país como un referente médico en la región. Así lo confirmó Damaris Nieves, directora de la división cardiovascular de Abbott Vascular para Centroamérica y el Caribe, quien destacó que la República Dominicana es una de las primeras naciones de Latinoamérica en implementar formalmente un programa de estudio de la microcirculación.

Por su parte, Vanessa Estévez, directora de Reminter, reafirmó el compromiso de la empresa de seguir impulsando la innovación tecnológica y la educación médica continua para fortalecer la cardiología intervencionista dominicana.

La jornada,, reunió a reconocidos cardiólogos clínicos e intervencionistas, junto al equipo médico de Medicina Cardiovascular Asociada (MCA) y Moderno MCA.