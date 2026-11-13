SeNaSa impulsa la cultura de calidad como eje para transformar los servicios y fortalecer la gestión institucional

Santo Domingo. – El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) celebra la Semana de la Calidad 2026 con una agenda de actividades orientadas a consolidar una cultura organizacional basada en la excelencia, la mejora continua y el fortalecimiento de los servicios que recibe su población afiliada.

Como parte de la programación, la institución realizó el panel “La calidad del servicio vista desde la institucionalidad y la academia”, un espacio de reflexión e intercambio para analizar los desafíos y las oportunidades de la calidad como motor de transformación organizacional.

El encuentro contó con la participación del doctor Víctor Atallah, ministro de Salud Pública; el doctor Edward Guzmán, director ejecutivo de SeNaSa; Karina Mena, directora de Monitoreo y Supervisión de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), y la profesora Julissa Pichardo, decana de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). La moderación estuvo a cargo de Pamela Soto, gerente de Calidad de SeNaSa.

El ministro Atallah explicó que el fortalecimiento de las redes integradas de servicios de salud busca garantizar que los servicios “no sean solamente una puerta de entrada, sino una puerta de acompañamiento y una puerta con calidad”. Indicó que ya se realizan mediciones en ocho regiones del país para identificar y cerrar las brechas existentes.

Por su parte, el doctor Edward Guzmán se refirió a la plataforma propia de gestión y autorización de medicamentos ambulatorios de SeNaSa, que cuenta con un listado de alrededor de 30,000 medicamentos y permite validar la cobertura y la disponibilidad en unos diez a quince minutos. Explicó que la agilidad y la trazabilidad de ese proceso inciden directamente en la calidad que percibe el afiliado. “En seguridad social tenemos que garantizar calidad, pero por encima de eso tenemos que estar conscientes de que lo que garantizamos es un derecho”, afirmó.

Desde la SISALRIL, Karina Mena se refirió a la reciente resolución que amplía los beneficios de salud para jubilados y pensionados del Estado dominicano, y recordó que el país pasó de alrededor de un 74 % a un 97 % de población afiliada. Señaló que el gran reto ahora es lograr una cobertura efectiva, y que el sistema debe asegurar que no solo la red esté contratada, sino que “sea capaz de proveer el servicio en la calidad requerida”.

Desde la academia, la decana Julissa Pichardo subrayó que la percepción de calidad también se construye en lo tangible: las instalaciones, la limpieza, la tecnología y el manejo de los datos forman parte de la propuesta de valor del servicio. Destacó, además, la importancia de formar profesionales para el sistema de salud, no solo en capacidades técnicas, sino también en habilidades blandas, y ofreció el acompañamiento de la academia a las instituciones en la creación de protocolos, políticas, digitalización y automatización de los servicios.

Con esta actividad, la institución busca afianzar la calidad como un componente transversal de la gestión, que va más allá del cumplimiento de procedimientos y se refleja en responder a tiempo a las necesidades de las personas, optimizar los procesos y brindar una atención más eficiente y humana.

La Semana de la Calidad es también una oportunidad para compartir experiencias, identificar buenas prácticas y generar nuevas perspectivas sobre la gestión de calidad en las instituciones públicas, sobre todo en aquellas cuya misión incide directamente en el bienestar de la población.

Con esta iniciativa, SeNaSa reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional y la mejora continua, convencida de que la calidad del servicio es una responsabilidad compartida y la base para una institución más cercana y centrada en sus afiliados.

Visited 6 times, 6 visit(s) today