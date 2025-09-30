Gustavo Núñez: “Tomé la decisión correcta al firmar con el Licey”

GUERRA, Santo Domingo Este (Licey.com).- A pesar de que tuvo ofertas de varios equipos de la Liga Dominicana de Béisbol, Gustavo Núñez entiende que hizo lo correcto cuando se decidió por estampar su firma como agente libre con los Tigres del Licey.

“Tuve varias ofertas, pero creo que escogí la correcta. En los últimos años que he estado aquí me ha gustado la armonía, la unión en el clubhouse y la fanaticada que me ha acogido muy bien”, dijo en su primer día de entrenamientos con los 24 veces campeones de la Lidom.

Núñez había reforzado al Licey en las pasadas dos temporadas a través del sorteo de reingreso para el Round Robin procedente de los Toros del Este. Fue el MVP de la final en el 2023 cuando bateó para .370 con 10 hits, cuatro anotadas, cinco remolcadas y cuatro bases por bolas.

“Me siento muy contento, me recibieron muy bien, conozco a la mayoría de los jugadores y me siento como en familia. Gracias a los Tigres del Licey por la oportunidad de portar el uniforme azul, esta camiseta”, añadió “Pichito”, firmado como agente libre durante la temporada de receso.

El veterano que también ha vestido las franelas de Estrellas y Escogido explicó su aptitud a la hora de debutar con los Tigres en unas prácticas antes del torneo otoño-invernal.

“El enfoque es prepararme todos los días, para lo que venga, para la batalla. Y tratar de llegar a los playoffs, que es lo importante para después seguir avanzando hacia la siguiente ronda”, dijo el jugador del cuadro.

Núñez fue el protagonista de uno de los momentos más recordados en la final de la temporada pasada cuando empató el sexto partido con un jonrón de dos carreras en la novena entrada. El Licey ganó en extrainnings y provocó un séptimo y decisivo partido.

“Creo que eso está escrito en los libros. Fue un tremendo batazo y se pudo ir al juego siete. Y de verdad me siento muy orgulloso de que eso haya sucedido en mi carrera”, expresó el versátil jugador.

Durante el verano estuvo con los Sultanes de Monterrey a los que ayudó a llegar hasta la final de su zona, antesala de la final que es denominada como la serie del rey.

“Espero seguir con ellos para el año que viene. El béisbol ha crecido bastante con los múltiples extranjeros. El equipo fue muy competitivo, llegamos hasta la final de la zona, aunque no pudimos conquistar la corona como queríamos”, expresó Núñez.

Exhortó a los fanáticos a mantener el apoyo, que esperaba verlos pronto en el estadio ya que “vamos por la 25 con el favor de Dios”.