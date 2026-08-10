Estrellas venderán boletos por medio a UEPA Tickets

SAN PEDRO DE MACORÍS. – Las Estrellas Orientales anunciaron una alianza estratégica con UEPA Tickets, plataforma líder en venta de boletos vía electrónica en República Dominicana, a fin de modernizar la venta de aquellos correspondientes a su partidos como equipo dueño de casa, en el Estadio Tetelo Vargas.

La alianza procura ofrecer una compra más ágil, segura y conveniente para los aficionados que visitan ese parque de béisbol, en San Pedro de Macorís.

Por primera vez en su historia, las Estrellas implementarán un sistema de boletería completamente digital para sus partidos como local, en el Estadio Tetelo Vargas, permitiendo a los aficionados adquirir sus entradas de manera anticipada desde cualquier dispositivo con acceso a internet, sin necesidad de desplazarse a los puntos de venta físicos, ni hacer largas filas.

Gracias a esta alianza, los fanáticos podrán consultar el calendario de juegos, seleccionar sus asientos, realizar el pago en línea y recibir sus boletos en formato electrónico de forma rápida y segura, facilitando el acceso al estadio y mejorando significativamente la experiencia desde el momento de la compra.

«Nuestro compromiso es seguir innovando y ofrecer a nuestra fanaticada herramientas que hagan más fácil y cómoda su asistencia al estadio”, manifestó Jorge Moreira, vicepresidente administrativo de las Estrellas Orientales.

“Esta alianza con Uepa Tickets representa un paso importante hacia la transformación digital de nuestros servicios y responde a las necesidades de los aficionados de hoy», agregó Moreira.

Por su parte, Gabriel Alma, director general de Uepa Tickets, destacó la importancia de este acuerdo para ambas instituciones.

«Nos llena de satisfacción sumar a las Estrellas Orientales a nuestra plataforma”, manifestó Alma, a nombre de Uepa Tickets. “Con esta alianza, ponemos a disposición de su fanaticada una solución tecnológica confiable, moderna y eficiente, que permitirá adquirir boletos de forma completamente digital, ofreciendo una experiencia de compra más rápida, segura y accesible para todos’’.

Con la anunciada incorporación, las Estrellas Orientales fortalecen su compromiso con la innovación y la excelencia en el servicio, mientras que Uepa Tickets continúa consolidándose como el aliado tecnológico de los principales eventos deportivos y de entretenimiento del país, impulsando la transformación digital de la industria del entretenimiento en la República Dominicana, manifestaron ambas instituciones, por medio a un despacho de prensa.

Visited 1 times, 1 visit(s) today