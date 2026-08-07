COD resalta histórica actuación del país en Santo Domingo 2026

SANTO DOMINGO.- El Comité Olímpico Dominicano (COD) calificó de histórica y sobresaliente la actuación de la delegación nacional en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al superar los resultados alcanzados en la edición de San Salvador 2023, donde el país alcanzó 111 medallas.

El COD, por medio de su presidente, ingeniero Garibaldy Bautista, indicó que el desempeño de los atletas se encamina a ser una de las más grandiosas en su historia deportiva.

Hasta la jornada 13, la delegación criolla había alcanzado 124 medallas, y concretizó por tercera ocasión la suma de al menos 30 preseas de oro en tres ocasiones.

La mayor cantidad de metales dorados alcanzados por el país aconteció en la edición regional de San Salvador 2002, donde fueron ganadas 35 oros, hasta el momento la cifra más grande lograda por delegación alguna del país en sus 19 participaciones en Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El COD valoró el compromiso y el espíritu de entrega demostrados por los atletas durante toda la justa, aspectos que permitieron al país alcanzar una actuación de alto nivel ante su público, mostrando el crecimiento del deporte.

El COD resaltó la labor realizada por las federaciones deportivas, las cuales contribuyeron al fortalecimiento del alto rendimiento y al desarrollo de atletas.

La institución también agradeció el respaldo brindado por el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, así como el apoyo del Ministerio de Deportes, dirigido por Kelvin Cruz, cuyo acompañamiento fue fundamental para la preparación de las selecciones nacionales y el exitoso desarrollo de los Juegos.

El COD señaló que la actuación alcanzada hasta el momento en Santo Domingo 2026 es el resultado del esfuerzo conjunto de atletas, entrenadores, dirigentes, federaciones, personal médico y oficiales, los cuales trabajaron con un mismo objetivo.

El organismo destacó el trabajo de la Jefatura de Misión, presidida por José Antonio Mera, así como el apoyo de Creso y el Comité Organizador de los Juegos, en la persona de su presidente José P. Monegro.

El COD afirmó que los resultados obtenidos en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 constituyen un compromiso para seguir fortaleciendo el deporte.