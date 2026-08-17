Gobierno Dominicano dona minibús al club Los Prados

SANTO DOMINGO, RD.- El Gobierno Dominicano, a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia, donó un minibús al club Los Prados, para dinamizar el transporte de su membresía y sus actividades externas, en los deportes, social y cultural.

El presidente de la República Luis Rodolfo Abinader Corona dispuso la entrega del vehículo e instruyó al ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, el cual tiene un costo que ronda los seis millones de pesos, e impulsará la circulación efectiva de los pradenses a las diferentes actividades que pudieran tener al exterior en diversas áreas.

La donación del inmueble fue recibida por Jorge Ramírez, presidente del club Los Prados, acompañado de los miembros de su Junta Directiva, para el período 2024-2027, de entrenadores, técnicos, dirigentes y atletas de los diferentes deportes que allí se practican.

Los directivos pradenses presentes fueron Héctor Junior Gil (director de Deportes de Los Prados) y Elsa Ogando, ambos vicepresidentes; Héctor Estrella, tesorero; Rosemary Cedeño, secretaria general; Luis Tejeda y Domingo Encarnación, fungen de vocales.

El presidente Ramírez destacó la disposición del presidente Abinader de apoyar iniciativas como éstas, de donación de vehículo, ya que sirven de gran ayuda para impulsar el deporte en sus diferentes categorías y ramas, en lo social y cultural, también.

En sus palabras centrales, valoró los trámites realizados por el ministro Bautista, quien se ha convertido en un aliado del club Los Prados, y un referente nacional como funcionario.

“Hemos cumplido a cabalidad con nuestro programa de gobierno y la palabra empeñada se ha ejecutado en un ciento por ciento al adquirir este moderno minibús”, puntualizó.

“Hace 35 años que Los Prados necesitaba un vehículo y le daremos el mejor de los usos”, exclamó Ramírez, quien dijo se hará un reglamento de control y comportamiento de uso.

Previo al discurso de Ramírez, el ex selección nacional de baloncesto, Junior Gil, dio las palabras de bienvenida a los presentes, y dijo que “esta adquisición de un vehículo de transporte es un extraordinario esfuerzo de la Junta Directiva, que dirige Jorge Ramírez”.

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