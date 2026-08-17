Rechaza excesos ICE en NY y da hasta el 25 de este mes para cesar acuerdos con 12 agencias; dominicanos la apoyan

NUEVA YORK.- La gobernadora de este estado, Kathy Hochul, rechazó los «excesos» de las acciones federales de inmigración y dio un plazo hasta el 25 de este mes, para que 12 agencias policiales locales cesen sus acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Dominicanos en el Alto Manhattan expresaron su apoyo a la decisión de la gobernadora. Con la entrada en vigor de la nueva ley, las agencias deberán finalizar los acuerdos suscritos bajo la Sección 287(g) con ICE, utilizando las cláusulas de terminación de sus memorandos.

Los acuerdos que permanezcan activos serán nulos e inaplicables a partir del 25 de agosto. «Nuestras agencias deben centrarse en una sola cosa: garantizar la seguridad de la ciudadanía, no hacer el trabajo de ICE.

Tampoco apoyo las fronteras abiertas; quiero asegurarme de que nuestras fronteras sean seguras y estén protegidas», afirmó Hochul.

Actualmente, 12 agencias del orden público en NY mantienen acuerdos con ICE, lo que será ilegal en breve según la nueva ley estatal.

Estas son las agencias: Departamento de Policía del Condado de Nassau, Departamento de Policía de la Villa de Mohawk, Oficina del Sheriff del Condado de Madison, Oficina del Sheriff del Condado de Niagara, Oficina del Sheriff del Condado de Nassau, Oficina del Sheriff del Condado de Steuben.

Asimismo, Oficina del Sheriff del Condado de Cattaraugus, Departamento de Policía de Camden, Oficina del Sheriff del Condado de Broome, Departamento de Policía de la Villa de Allegany, Oficina del Sheriff del Condado de Rensselaer y Oficina del Sheriff del Condado de Otsego. Si quieres, puedo adaptarlo a un tono más neutral o más formal.

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