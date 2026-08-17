Alcaldía del DN elimina seis ocupaciones ilegales en la acera de avenida Los Mártires con Máximo Gómez

Santo Domingo, DN – Bajo las directrices y firmeza de Carolina Mejía, la Alcaldía del Distrito Nacional realizó un operativo de recuperación de espacios públicos en la avenida Los Mártires esquina Máximo Gómez, donde fueron demolidas seis estructuras que ocupaban completamente la acera.

La intervención, ejecutada por la Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos (DUEP), incluyó la demolición de dos casetas utilizadas como almacenes, dos cafeterías y dos bancas de apuestas, permitiendo recuperar este espacio para el libre tránsito peatonal.

El director de la DUEP, teniente coronel José Aníbal Sanz, indicó que estas acciones forman parte de los operativos permanentes que desarrolla el cabildo en distintos puntos de la ciudad.

“Seguimos trabajando para recuperar las aceras y devolver los espacios públicos a los ciudadanos, garantizando vías más organizadas, seguras y transitables”, expresó Sanz.

Gracias a intervenciones similares a esta, la Alcaldía del Distrito Nacional no solo ha impactado con operativos de la DUEP, sino que también somete estos espacios recuperados a procesos de embellecimiento para dotar a los ciudadanos de espacios dignos y seguros para caminar.

Recientemente la DUEP también desarrolló intervenciones en las que fueron retiradas cinco las bancas de lotería y una colchonera instaladas irregularmente en los sectores Costa Brava, Mata Hambre y Villa Consuelo.

Visited 2 times, 2 visit(s) today