Aspirantes presidenciales RD deben participar en “RD Debates” para que el pueblo conozca su programa de gobierno; no participar denota rehuir

NUEVA YORK.- Dominicanos residentes en esta ciudad valoran de muy positivo la iniciativa “RD Debate”, impulsada por el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD) para presentar los aspirantes presidenciales por los diferentes partidos politicos en República Dominicana y desglocen sus programas de gobierno y el país conozca los mismos.

Esta plataforma pretende algo más que un simple cara a cara: consolidar una cultura democrática donde el intercambio de ideas, el respeto y la rendición de cuentas no sean opcionales, sino la norma.

En documento, sus autores expresan que todo aspirante a la Presidencia que rehúya estos debates, privando al electorado de conocer su programa y sus propuestas concretas para atender temas tan sensibles como transporte, educación, salud, delincuencia e inseguridad, alto costo de la vida, electricidad, desempleo, corrupción, agricultura, y la deuda externa e interna no debería ser respaldado por la militancia de su partido ni la ciudadanía.

Expresan, “negarse a debatir proyecta una falta de disposición para someter sus ideas al escrutinio público, lo que puede interpretarse como temor a confrontar planteamientos o a evidenciar posibles carencias en preparación.”

En esa lógica, quien evite este ejercicio democrático parece más interesado en eludir preguntas difíciles y transparentes que en construir soluciones claras y viables ante el pueblo.

Sostienen que ausentarse de este escenario equivale a esconder la falta de propuestas y capacidad para enfrentar los desafíos nacionales. En palabras llanas, se convierte en un verdadero “gato entre macuto”, al margen de la transparencia que la ciudadanía merece.

“Participar en debates no es sólo un gesto de campaña, sino una prueba mínima de compromiso con la ciudadanía, porque aspirar a la Presidencia de la República no puede reducirse a una maniobra táctica ni a una plataforma para negociar cuotas de poder”, precisan.

Quien se postula para dirigir el país debe hacerlo con un compromiso real de gobernar, con propuestas serias y una visión clara de país; de lo contrario, la candidatura se vacía de contenido y se convierte en una ficha de negociación, algo que desvirtúa la esencia misma del proceso democrático.»

Entre los firmantes figuran Leonardo Torres, Juan José Sierra, Luisa de los Santos, Margarita Rivera, Hansel Rodríguez, Víctor Rojas, Joaquín Madera, Roberto Liberato, Manuela Jiménez, Milton Lluberes, Rodolfo Guzmán, Bolívar López, Geraldo Bonilla, Lucía de Hernández, Cristóbal T.Santana, Soniel Sambrano, Héctor Luna, y Eusebio Castro, entre otros.

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