MOCA FC renueva su apuesta y presenta un plantel reforzado para la temporada 2026 de la LDF

MOCA. – Con una plantilla renovada, experiencia internacional y una combinación de jugadores establecidos y jóvenes talentos, Moca Fútbol Club se prepara para afrontar la temporada 2026 de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), que dará inicio el próximo viernes 21 de agosto en el estadio Moca 85.

El conjunto aurinegro ha oficializado varias incorporaciones que llegan con la misión de fortalecer diferentes zonas del terreno de juego y elevar la competitividad del equipo en los torneos Apertura y Clausura de la LDF.

Entre las principales novedades figuran el experimentado mediocampista Gerard Lavergne, el guardameta Alessandro Baroni, el mediocentro ofensivo Jason Yambatis, el delantero centro José Jáquez Jr., además del mediocampista José Ramón Alcene y el joven lateral Wilsander Pérez Sierra.

El director técnico venezolano Jean Carlos Güell valoró el respaldo recibido por la directiva para conformar una plantilla con mayor profundidad y diferentes alternativas de cara a los compromisos de la nueva campaña.

Lavergne, experiencia y liderazgo en el mediocampo

Gerard Lavergne llega como una de las principales piezas para fortalecer la zona medular. El mediocampista dominicano cuenta con experiencia internacional tras vestir las camisetas de FC Tucson, en Estados Unidos, y York United, en Canadá.

También ha defendido los colores de la Selección Dominicana, Atlético Pantoja, Cibao FC y San Cristóbal, aportando recorrido, equilibrio y liderazgo.

Baroni refuerza la portería

Bajo los tres palos, Alessandro Baroni representa otra de las incorporaciones importantes del conjunto mocano.

El guardameta dominicano cuenta con experiencia en el fútbol de Portugal con Boavista, además de su paso por O&M FC, Atlético Pantoja y la Selección Dominicana. Su llegada busca aportar seguridad, experiencia y competencia a la portería aurinegra.

Yambatis regresa al aurinegro

El mediocentro ofensivo Jason Yambatis vuelve a vestir la camiseta de Moca FC, aportando creatividad, dinamismo y capacidad para generar fútbol en la zona ofensiva.

Yambatis cuenta con experiencia en la LDF con Atlético Pantoja y Atlético Vega Real, además de su participación con la Selección Dominicana Sub-20. También tuvo un anterior paso por Moca FC en la Copa Caribeña de Concacaf 2024, donde marcó un gol frente al Ouanaminthe FC.

Jáquez Jr., presencia en el ataque

Para fortalecer el frente ofensivo llega José Jáquez Jr., delantero centro con experiencia en el fútbol dominicano, donde ha defendido los colores de Cibao FC, Atlético Pantoja, Atlético Vega Real y O&M FC.

El atacante también cuenta con experiencia internacional tras su paso por Royal Pari FC, de Bolivia, convirtiéndose en otra alternativa para el ataque mocano.

Juventud para completar la renovación

El proyecto aurinegro también incorpora al mediocampista José Ramón Alcene, procedente de Atlético Pantoja, quien llega con el objetivo de ganarse un espacio y aportar al equilibrio del conjunto.

Asimismo, el lateral Wilsander Pérez Sierra, una de las jóvenes promesas de la institución, tendrá la oportunidad de continuar su desarrollo dentro del primer equipo y aportar su juventud y proyección a la nueva temporada.

Con estas incorporaciones, Moca FC combina experiencia, juventud y talento nacional e internacional, con la mirada puesta en una temporada 2026 en la que el conjunto aurinegro buscará mantenerse como uno de los protagonistas de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF).

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