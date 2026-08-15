Club Arroyo Hondo con las pilas encendidas, expande su liderazgo en la sociedad

(Por Redacción Central de Primicias)

El Club Arroyo Hondo se fortalece y expande con las pilas encendidas.

Un club amante de la cultura, recreación y el deporte.

Es el poderoso club donde bailaron merengues en una fiesta amenizada por José Virgilio Peña Suazo el presidente Luis Abinader y su esposa, Raquél Arbaje, primera dama, compartiendo con directivos y socios del CAH.

El CAH es la capital del son, merengue de salón, salsa, boleros y danzones.

El Club donde se disfruta los sones recordando a Bartolito Chalas del Rosario, padre del son villamellero.

El Grupo Los Hermanos Heredia.

El Grupo Maniel

El gran recuerdo de Ely Rivera y su Perla Sonera, como del Grupo Maniel.

Esencia Bonyé

Bombillo y los Soneros de Haina.

El son de ChiChi Tres

Sonia Cabral y los Cientificos del Son.

Fidel Conga y su conjunto sonero.

José Ruiz y sus Amigos

Jossie Esteban y la Patrilla 15

El Legado de Jhonny Ventura en el CAH

El Club que recuerda al maestro Félix del Rosario y los Magos del Ritmo con las presentaciones de la orquesta dirigida por el maestro David Santana.

Los soneros cubanos radicados en RD.

Un club que cuenta con un piano bar para sus caraokes, celebración de cumpleaños, domingo alegre y otras actividades con la militancia activa de sus socios y familiares.

Sus viernes de caraokes impactan con una masiva presencia y una alegría permanente.

Los sábados celebra los cumpleaños de sus socios con la música en vivo con el maestro Arnaldo Bloise y su conjunto.

Es un club con mayor integracion social.

El Club exitoso con sus eventos y festejos.

El que respalda la gastronomía local con catibías y otros productos tipicos, como postres criollos de alta incidencia.

EL CAH DIVULGA RESULTADOS 2024-2026

Gestión 2024–2026: El Club resalta que son resultados que dejan huellas

Lo enfatiza con el incremento en ingresos de 21.3 millones a 60 millones por año, el crecimiento del patrimonio en un 5.6%, en incremento en la afiliación de socios y la remodelación de 4 de 5 áreas de recreación y deportes de nuestro club Arroyo Hondo, la gestión encabezada por Gil Rafael Morales (desde 2020 a 2026) y la Junta Directiva 2024–2026 deja resultados que se pueden ver y medir: la pérdida del ejercicio se redujo 48%, de RD$7.75 a RD$4.03 millones, el patrimonio creció 5.9% y, por segundo año consecutivo, una auditoría externa independiente presentó los estados financieros sin salvedades.»

Expresa que «a ello se suma una agenda festiva que generó RD$2.4 millones, con artistas y orquestas de primer nivel. Cuentas más claras, más actividad y resultados comprobables. También avanzamos hacia un Club más moderno y activo: sistema biométrico implementado, 80% de los socios capturados y extensión progresiva hacia las escuelas deportivas y culturales; mientras el sistema digital de tenis acumula 3,727 reservas, y en piloto chat para automatizar proceso. Aumento de torneos y actividades deportivas.»

Resalta Atletas de sus escuelas deportivas de Los Marlins (natacion) en Juegos Olímpicos y Centroamericanos; también Tae Kwon Do en torneos nacionales. Mejora de cancha de baloncesto, voleibol, futbol de salon. Artes: Pintura, teatro, academia de danzas (XAcademy) actividades patrióticas y encuentros culturales complementan una oferta que recupera espacios y fortalece nuestra comunidad. El mejor reconocimiento a lo alcanzado es preservarlo, mejorarlo y seguir avanzando

LOGROS

El Club en agosto han presentado exitosamente la obra «Monólogos de la Vagina»

Exitazo en el CAH, la obra ‘Monólogo de la Vagina»

MERCADITO DE VOLEIBOL

Los días sabado 15 y domingo 16 de agosto en el Gran Salón del Club Arroyo Hondo celebran el Mercadito del Voleibol, con ventas de garage, postres, artesanías, accesorios,, ropa y articulos para el hogar.

Se trata de una actividad caracterizado por excelentes precios en un sinnúmero de variados productos y mercancias, de acuerdo a lo revelado por los organizadores.

Con el apoyo a ese evento los asistentes ayudan a celebrar el Torneo de Voleibol Copa 57 aniversario.

RECUERDOS DE PRIMICIAS

Primicias recuerda los aportes de Wilfredo Elías (Wito) al Club de Arroyo Hondo. Bohemio, sonero, gran profesional, hermanado siempre con los socios del club que tanto amó.

Los del inolvidable ex presidente del CAH, doctor Pappy Fernández, quien entregó su vida a esa entidad.

Los de Jaime Fernández Lazala, merecedor de un retorno al CAH para que retome su respaldo profesional a esa institucion. Un bailador fino de son junto a su esposa Emma, con grandes recuerdos en los tiempos de las prese4ntaciones de Bartolito y Los Bravos del Son, Ely Rivera y La Perla Sonera, el Grupo Maniel y otros grupos soneros.

La labor histórica de Diómedes Castillo, a favor de la fortaleza del Club Arroyo Hondo

Primicias sigue paso a paso los eventos del Club Arroyo Hondo.

Recuerdo de la celebración de un aniversario del periódico Primicias en el CAH

Una trilogía amante de la musica buena que presenta el Club Arroyo Hondo

(El director de Primicias, Alex Jiménez, con la doctora Nilda Infante)

El Club Arroyo Hondo a casa llena en una fiesta sonera en uno de los aniversarios del periódico Primicias

(Esteban Delgado, Alex Jiménez y Milciades Guerrero, soneando en el CAH)

(Una foto histórica en el CAH, Isabel Reyes, Alex Jiménez y Cibeles (Luchy) Arbaje en uno de los aniversarios del periódico Primicias)

(El Club Arroyo Hondo es alegría)

(Alex Jiménez y su esposa Wanda en el domingo alegre en el Club Arroyo Hondo)

Alex Jiménez comparte con la doctora Emma Bodden, dedicada en cuerpo y alma al Club Arroyo Hondo.Recuerdo de un domingo alegre en el CAH.

(Una foto histórica en el Club Arroyo Hondo, en la que aparece Mackey Calzada, EPD, quien hace falta en el CAH, compartiendo con su esposa y amigos inseparables.

(Domingo Gómez, una de las personas más activas de Primicias en fotografias, videos e informaciones, junto a Alex Jiménez, en el piano bar del Club Arroyo Hondo.

Alex Jiménez compartiendo con Diómedes Castillo en el CAH

Recuerdo de la presentación de Los Paimasy en el piano bar del Club Arroyo Hondo

El maestro del periodismo dominicano Juan Bolívar Díaz Santana, embajador de República Dominicana en México, compartiendo con Alex Jiménez, director de Primicias, en el CAH

El ingeniero CID y su esposa Clara Moronta junto a Alex Jiménez en el CAH

Claridania Moronta y Juan Bolívar Díaz Santana

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