Presidente Luis Abinader designa a Ernesto Rodríguez García como nuevo director de la Policía Nacional

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader designó al general Ernesto Rafael Rodríguez García como nuevo director general de la Policía Nacional y dispuso su ascenso al rango de mayor general, mediante el Decreto núm. 558-26, emitido en el marco de las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo.

La disposición establece que Rodríguez García asumirá la conducción de la institución del orden, en cumplimiento de lo establecido por la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, que dispone que el director general debe ser un oficial general policial activo y ostentar el rango de mayor general durante el ejercicio de sus funciones.

Con la nueva designación queda derogado el artículo 1 del Decreto núm. 111-26, del 17 de febrero de 2026, mediante el cual había sido designado el anterior titular de la institución.

El decreto también dispone que el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz sea colocado en honrosa situación de retiro, tras el cese de sus funciones como director general de la Policía Nacional.

El nombramiento se suma a los cambios realizados por el presidente Abinader en distintas instituciones del Estado como parte del proceso de reorganización del tren gubernamental.

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