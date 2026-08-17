Milton Morrison reafirma alianza con Abinader y anuncia nueva etapa de País Posible rumbo al 2028

Santo Domingo.– El presidente de País Posible, Milton Morrison, reafirmó este lunes su respaldo y el de su organización política al presidente Luis Abinader y anunció el inicio de una nueva etapa de crecimiento y fortalecimiento territorial, con la meta de convertir a País Posible en una de las cuatro principales fuerzas políticas de la República Dominicana en las elecciones de 2028.

Durante una rueda de prensa celebrada en Santo Domingo, Morrison explicó que hace algunas semanas acordó con el presidente Abinader presentar su renuncia como director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), para dedicarse a tiempo completo a reorganizar País Posible desde sus bases y preparar la organización para el próximo ciclo electoral.

Morrison dejó claramente establecido que su salida del Gobierno no representa un distanciamiento político del presidente Abinader y que, por el contrario, ratificó la alianza de País Posible con el mandatario y su compromiso con el proceso de transformación iniciado en 2020.

“Nuestra alianza con el presidente Abinader es una alianza fundada en un propósito compartido de servirle a este país con eficiencia, transparencia e integridad. Y quiero que quede claro: somos aliados del presidente Luis Abinader y le apoyaremos como persona y presidente porque creemos firmemente en su obra de gobierno, su integridad y compromiso con hacer las cosas correctas por el bienestar de todos los dominicanos”, afirmó Morrison.

El dirigente político expresó además su agradecimiento al jefe de Estado por la confianza depositada en él para dirigir dos importantes instituciones públicas y por el respaldo recibido durante el ejercicio de esas responsabilidades.

“Esa confianza no se olvida, se agradece. Por tanto, me voy del cargo con gratitud y con la satisfacción del deber cumplido”, manifestó.

País Posible inicia una nueva etapa

Morrison explicó que su regreso a tiempo completo a la actividad partidaria responde a los desafíos que tiene por delante País Posible y a la necesidad de fortalecer su estructura desde las bases de cara a las elecciones municipales y presidenciales de 2028.

“Desde hoy retomo plenamente mis responsabilidades como presidente de País Posible. Vuelvo al territorio; vuelvo a la militancia y, sobre todo, vuelvo al encuentro con la gente”, expresó.

Recordó que País Posible participó por primera vez en unas elecciones nacionales en 2020 y que cuatro años después logró convertirse en la séptima fuerza política de la República Dominicana.

“Avanzamos en 2024 de la casilla 16 a la séptima posición, un gran éxito; en 2028 seremos actores fundamentales junto al pueblo dominicano “, manifiesta el líder de PP.

A partir de ese crecimiento, Morrison anunció el próximo gran objetivo de la organización.

“Las metas ambiciosas se cumplen cuando se trabajan. Por eso hoy anuncio nuestra meta para el 2028: País Posible se propone estar entre las cuatro principales fuerzas políticas de la República Dominicana”, afirmó.

“Volvemos al Camino”

Como eje de esta etapa, Morrison presentó “Volvemos al Camino”, una iniciativa nacional mediante la cual la dirigencia y militancia de País Posible recorrerán todos los municipios del país para escuchar a la ciudadanía, incorporar nuevos liderazgos y fortalecer las estructuras territoriales de la organización.

“Nosotros no vamos a recorrer el país para tomarnos fotos. Cada recorrido va a dejar algo detrás: contactos, líderes identificados, responsables, estructura y seguimiento. La escucha que no produce organización es turismo político. La nuestra va a producir organización”, sostuvo.

Morrison aseguró que País Posible regresará a los barrios y comunidades para encontrarse directamente con los ciudadanos, sin tarimas ni protocolos, recuperando así la esencia con la que nació la organización: caminar, escuchar, servir, organizar y construir desde abajo.

Un partido abierto a la sociedad

Morrison anunció además que País Posible profundizará su proceso de apertura hacia jóvenes, mujeres, profesionales, trabajadores, emprendedores, líderes comunitarios, dominicanos de la diáspora y ciudadanos que nunca han participado activamente en política.

“País Posible se abre”, proclamó Morrison, al señalar que para incorporarse a esta nueva etapa “no importa de dónde vengas; importa hacia dónde queremos llevar juntos al país”.

Explicó que el recorrido nacional permitirá también construir, junto a la sociedad dominicana, respuestas a los principales desafíos de la próxima etapa del país, entre ellos las oportunidades para los jóvenes, la transformación de la educación, el aprovechamiento de la tecnología, la eficiencia del Estado, la movilidad, la seguridad y el emprendimiento.

Morrison señaló que esas respuestas no pueden surgir únicamente desde las estructuras partidarias, sino del contacto directo con la ciudadanía.

“Esas respuestas no las tiene un partido encerrado en un local. Esas respuestas están en la calle. Y a la calle vamos”, afirmó.

País Posible seguirá apoyando las transformaciones encabezadas por Abinader.

Morrison destacó que País Posible ha acompañado al presidente Abinader durante las transformaciones desarrolladas en los últimos años y aseguró que esta nueva etapa partidaria no modifica ese compromiso.

“Este país ha vivido transformaciones importantes en estos años bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, y País Posible ha contribuido a ellas con trabajo, con lealtad y con resultados. De eso nos sentimos orgullosos”, manifestó.

Indicó que el desafío ahora es contribuir a construir la próxima etapa de desarrollo de la República Dominicana, escuchando a la sociedad y llevando esa conversación directamente al territorio.

Proyección internacional de País Posible.

Morrison destacó también el posicionamiento internacional alcanzado por País Posible y recordó que desde 2022 la organización es miembro de pleno derecho de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL).

Asimismo, señaló que fue ratificado como vicepresidente de la COPPPAL y destacó las posiciones regionales alcanzadas por País Posible dentro de COPPPAL Mujeres y COPPPAL Jóvenes.

Morrison anunció además su designación como representante de la COPPPAL ante el Business Council (IBC), órgano afiliado a la Conferencia Internacional de Partidos Políticos Asiáticos (ICAPP), orientado a fortalecer la cooperación económica y los vínculos comerciales y de inversión entre Asia y América Latina.

Finalmente, el presidente de País Posible aseguró que esta nueva etapa representa un regreso a los orígenes de la organización, pero desde una posición política más sólida.

“Hoy vuelvo a empezar, pero ya no de cero: con un partido, con una militancia, con una meta clara y con la misma convicción del primer día”.

Morrison concluyó: “Lo soñamos. Trabajamos por ello. Y juntos, lo hacemos posible. Volvemos al camino. Nos vemos en la calle”.