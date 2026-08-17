ITSC y ONDA fortalecen alianza para impulsar formación en derecho de autor

El convenio contempla capacitación, conferencias y proyectos sobre propiedad intelectual

Santo Domingo Este, R.D. – El Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) y la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) suscribieron un convenio interinstitucional para fortalecer la cooperación entre ambas entidades y desarrollar acciones conjuntas de formación, capacitación y difusión sobre el derecho de autor y la propiedad intelectual.

El acuerdo fue firmado el viernes 14 de agosto de 2026 por el rector del ITSC, José Ramón Holguín Brito, y el director general de la ONDA, José Rubén Gonell Cosme, quienes destacaron la importancia de establecer alianzas estratégicas que contribuyan a la preparación académica y profesional de estudiantes, docentes y colaboradores de la institución de educación superior.

Como parte del convenio, ambas instituciones impulsarán programas de capacitación y sensibilización sobre derecho de autor, además de conferencias, talleres, seminarios y otras actividades académicas dirigidas a ampliar los conocimientos de la comunidad educativa sobre la protección de las obras y creaciones intelectuales.

Durante la firma, Holguín Brito resaltó que el acuerdo permitirá continuar fortaleciendo una educación técnica superior vinculada con las necesidades de la sociedad y con el reconocimiento de la creatividad y la innovación como elementos esenciales para el desarrollo nacional.

De su lado, Gonell Cosme valoró la alianza como una oportunidad para acercar el conocimiento sobre el derecho de autor a las nuevas generaciones y promover, desde los espacios educativos, una cultura de respeto y protección de la propiedad intelectual.

La colaboración también contempla el intercambio de conocimientos y experiencias, el desarrollo de proyectos de interés común y la coordinación de iniciativas orientadas a crear conciencia sobre la importancia de proteger las creaciones intelectuales y fomentar su aprovechamiento legítimo.

La actividad, realizada en el auditorio del ITSC con la participación de docentes, estudiantes y colaboradores, incluyó además la conferencia “Derecho de Autor, Creatividad e Innovación”, impartida por Wilkins Santana Abreu, encargado de Coordinación y Planificación Académica de la ONDA.

En representación del ITSC también participaron Francis Castro, vicerrector de Innovación, Desarrollo y Emprendimiento; Joaquín Lafontaine, director de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); Mario Grullón, director de Planificación y Desarrollo; Keila Báez, encargada de Transición de la Vicerrectoría Académica, y Yahaira Montero, encargada de Vinculación y Extensión.

Mientras que por la ONDA estuvieron presentes Ana Lizardo, encargada de Acceso a la Información; José Gregorio Calderón, de Relaciones Interinstitucionales; Eduar Ramos, encargado del Departamento de Planificación y Desarrollo; Fanny Suero, encargada del Departamento del Centro de Capacitación y Desarrollo del Derecho de Autor, y José Tejada Gómez, encargado del Departamento de Comunicaciones.

Con la firma del convenio, el ITSC y la ONDA reafirman su disposición de trabajar de manera articulada para fortalecer la formación integral de los estudiantes y contribuir a una cultura que valore, respete y proteja la creatividad, la innovación y el talento nacional.

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