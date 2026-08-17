- Publicidad -
Nacionales

ITSC y ONDA fortalecen alianza para impulsar formación en derecho de autor

PRIMICIAS DIGITAL17 de agosto de 2026
2 2 minutos de lectura

El convenio contempla capacitación, conferencias y proyectos sobre propiedad intelectual

Santo Domingo Este, R.D. – El Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) y la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) suscribieron un convenio interinstitucional para fortalecer la cooperación entre ambas entidades y desarrollar acciones conjuntas de formación, capacitación y difusión sobre el derecho de autor y la propiedad intelectual.

El acuerdo fue firmado el viernes 14 de agosto de 2026 por el rector del ITSC, José Ramón Holguín Brito, y el director general de la ONDA, José Rubén Gonell Cosme, quienes destacaron la importancia de establecer alianzas estratégicas que contribuyan a la preparación académica y profesional de estudiantes, docentes y colaboradores de la institución de educación superior.

Como parte del convenio, ambas instituciones impulsarán programas de capacitación y sensibilización sobre derecho de autor, además de conferencias, talleres, seminarios y otras actividades académicas dirigidas a ampliar los conocimientos de la comunidad educativa sobre la protección de las obras y creaciones intelectuales.

Durante la firma, Holguín Brito resaltó que el acuerdo permitirá continuar fortaleciendo una educación técnica superior vinculada con las necesidades de la sociedad y con el reconocimiento de la creatividad y la innovación como elementos esenciales para el desarrollo nacional.

De su lado, Gonell Cosme valoró la alianza como una oportunidad para acercar el conocimiento sobre el derecho de autor a las nuevas generaciones y promover, desde los espacios educativos, una cultura de respeto y protección de la propiedad intelectual.

La colaboración también contempla el intercambio de conocimientos y experiencias, el desarrollo de proyectos de interés común y la coordinación de iniciativas orientadas a crear conciencia sobre la importancia de proteger las creaciones intelectuales y fomentar su aprovechamiento legítimo.

La actividad, realizada en el auditorio del ITSC con la participación de docentes, estudiantes y colaboradores, incluyó además la conferencia “Derecho de Autor, Creatividad e Innovación”, impartida por Wilkins Santana Abreu, encargado de Coordinación y Planificación Académica de la ONDA.

En representación del ITSC también participaron Francis Castro, vicerrector de Innovación, Desarrollo y Emprendimiento; Joaquín Lafontaine, director de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); Mario Grullón, director de Planificación y Desarrollo; Keila Báez, encargada de Transición de la Vicerrectoría Académica, y Yahaira Montero, encargada de Vinculación y Extensión.

Mientras que por la ONDA estuvieron presentes Ana Lizardo, encargada de Acceso a la Información; José Gregorio Calderón, de Relaciones Interinstitucionales; Eduar Ramos, encargado del Departamento de Planificación y Desarrollo; Fanny Suero, encargada del Departamento del Centro de Capacitación y Desarrollo del Derecho de Autor, y José Tejada Gómez, encargado del Departamento de Comunicaciones.

Con la firma del convenio, el ITSC y la ONDA reafirman su disposición de trabajar de manera articulada para fortalecer la formación integral de los estudiantes y contribuir a una cultura que valore, respete y proteja la creatividad, la innovación y el talento nacional.

Visited 2 times, 2 visit(s) today
- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL17 de agosto de 2026
2 2 minutos de lectura

Publicaciones relacionadas

Presidente del Senado reitera compromiso con agenda legislativa priorizada

17 de agosto de 2026

Presidente Luis Abinader designa a Ernesto Rodríguez García como nuevo director de la Policía Nacional

17 de agosto de 2026

El Presidente de la RD designa nuevos comandantes militares

17 de agosto de 2026

El PRM tiene la derrota o la victoria

15 de agosto de 2026

Deja una respuesta

Mira también
Cerrar
Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!