Presidente del Senado reitera compromiso con agenda legislativa priorizada

SANTO DOMINGO, RD.- El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró que continuará trabajando con una agenda priorizada para que se conozcan las leyes que quedaron pendientes, y reafirmó que seguirá laborando día a día tal como lo ha hecho desde su llegada a la presidencia de esa cámara alta.

El legislador indicó que entre las leyes y reformas pendientes se encuentran la Seguridad Social, el Código Laboral, el Código Civil y la reforma a la Ley de la Policía Nacional, entre otras.

«Tenemos una agenda bien apretada, pero el pueblo dominicano puede seguir confiando en que trabajaremos día a día, hombro con hombro, junto a nuestros colegas senadores, para continuar dándole al país la actualización de todas las leyes que sean posibles en este tiempo», afirmó.

El funcionario se refirió también a la Ley de Agua, que —recordó— lleva años dando vueltas en el Congreso Nacional, y enfatizó la urgencia de actualizar el Código Civil, vigente desde 1804.

De los Santos expresó que se hará todo lo posible para que, durante las dos legislaturas de este año, se logre aprobar dicha ley, junto a otras piezas legislativas importantes que están en carpeta.

El presidente del Senado reiteró su reconocimiento a la madurez del liderazgo político dominicano y aseguró que el trabajo coordinado entre los senadores continuará respondiendo a las demandas de productividad y desarrollo del pueblo dominicano.

De los Santos resaltó que, cuando surgen puntos de desacuerdo, la costumbre es que los legisladores se sienten a dialogar hasta construir consenso, lo cual —dijo— constituye la verdadera fortaleza de la democracia.

Consultado por periodistas que cubren la fuente del Congreso Nacional, De los Santos abogó -en otro orden- por el diálogo, la sensatez y una mayor cercanía entre países hermanos, especialmente en el actual contexto de conflictos geopolíticos.

«Son más los puntos que nos unen que los que nos dividen para enfrentar desafíos comunes», subrayó, al insistir en que los países hermanos deben mantenerse unidos frente a los grandes retos que afectan a todos.