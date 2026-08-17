Altice reconoce a 52 hijos de colaboradores por su excelencia académica

Santo Domingo. Como parte de su compromiso con el desarrollo de las familias de sus colaboradores, Altice Dominicana celebró una nueva edición de su programa «Excelencia Académica», mediante el cual reconoció a 52 niños y jóvenes por su destacado desempeño escolar.

El programa distingue a los hijos de colaboradores que sobresalen por sus calificaciones y esfuerzo académico, reafirmando el valor que la empresa otorga a la educación como herramienta para construir un mejor futuro.

Durante la ceremonia, el CEO de Altice Dominicana, Danilo Ginebra, destacó el rol fundamental que desempeñan las familias en la formación de estos estudiantes.

«Hoy reconocemos el esfuerzo y la dedicación de estos niños y jóvenes, pero también celebramos a las madres, padres y tutores que cada día crean las condiciones para que puedan concentrarse en aprender, crecer y perseguir sus sueños. La educación transforma vidas y en Altice nos llena de orgullo acompañar ese camino», expresó Ginebra.

Los reconocimientos se entregaron en tres categorías que representan las distintas etapas del desarrollo académico:

Nuestro Pequeño Soñador (Primaria), Explorador del Conocimiento (Secundaria) y Conquistador de Sueños (Graduados que van a la universidad)

En cada una de estas categorías, los estudiantes recibieron premios tecnológicos que contribuirán a fortalecer su proceso de aprendizaje. Además, Altice otorgó la Beca a la Excelencia Académica a los estudiantes con el más alto desempeño en cada categoría, como reconocimiento a su dedicación y compromiso con la excelencia.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el testimonio de Kamila Holguín Pineda, ganadora de una Beca a la Excelencia Académica 2025, quien un año después regresó al escenario para compartir su experiencia con los nuevos homenajeados.

Actualmente, Kamila cursa la carrera de Marketing con concentración en Estrategia Digital en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y realiza una pasantía en Altice, demostrando cómo este reconocimiento puede convertirse en un impulso para el desarrollo profesional y personal.

Con iniciativas como Excelencia Académica, Altice continúa promoviendo una cultura que reconoce el mérito, fomenta el aprendizaje y acompaña a las nuevas generaciones en la construcción de un futuro lleno de oportunidades, fortaleciendo al mismo tiempo el bienestar y desarrollo integral de las familias que forman parte de la empresa.

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