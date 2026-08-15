Voleibol RD derrota 3-1 a República Checa en Mundial U-17

ANDES, CHILE. El sexteto de la República Dominicana se repuso este viernes de un mal inicio después de perder el primer parcial para luego barrer 3-1 (23-25, 25-22, 2523 y 25-15) a la República Checa, en un reñido partido en el Campeonato Mundial Femenino U-17 Femenino, donde se disputaba uno de los lugares del 9-16 lugar.

La República Dominicana se enfrentará este sábado al combinado de Argentina. Ahora las criollas con su triunfo de este viernes están en el puesto número nueve, pero eso puede variar según los próximos resultados.

En las estadísticas del partido, las dominicanas dominaron en ataque 49-45 y en bloqueo 9-7.

El ataque de las dominicanas fue guiado, nueva vez, por Rayni Mondesí, quien anotó la friolera de 28 puntos, seguida de Leandry Almonte con 16 tantos y Shanty Pérez aportó 12.

Las derrotadas presentaron un juego agresivo, tanto a la ofensiva como a la defensa y se llevaron el primer games 25-23, a pesar de la resistencia de las Caribeñas.

Sin embargo, a partir de ahí las quisqueyanas mejoraron su juego y barrieron en los próximos tres parciales a sus rivales para llevarse la decisión del encuentro de voleibol.

Nueva vez, la libero dominicana, Jazlyn Peña, tuvo un buen desempeño defensivo durante el partido.

La dirigente del equipo, Priscila Rivera, exreinas del Caribe, proclamó que sus jugadoras siempre salen a la cancha a dar el mil por ciento.

«Son jovencitas muy tiernas que tienen un mundo que aprender, pero me gusta su enfoque y son unas guerreras», precisó.

Pies de foto

Las dominicanas celebran su importante triunfo este viernes ante República Checa en el Mundial de Voleibol Femenino U-17

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