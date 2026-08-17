Julito Fulcar asume la Vicepresidencia del Senado y coloca a Peravia en la dirección de la Cámara Alta

Con esta nueva posición el Senador Fulcar sigue poniendo en alto el nombre de su provincia

SANTO DOMINGO, RD. — El senador por la provincia Peravia, Julito Fulcar Encarnación, fue juramentado este domingo 16 de agosto como vicepresidente del Senado de la República, durante la instalación del nuevo bufete directivo de la Cámara Alta para la legislatura que inicia este domingo.

Fulcar asumió esta nueva responsabilidad luego de ser escogido por la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para ocupar la Vicepresidencia del Senado, posición que lo integra a la conducción de uno de los principales órganos del Poder Legislativo.

Con su juramentación, Peravia pasa a tener una representación directa en la dirección de la Cámara Alta, al tiempo que Fulcar consolida una trayectoria que combina la educación, el cooperativismo, el liderazgo social y la actividad legislativa.

Una trayectoria construida desde la educación

Julito Fulcar inició su formación en la Escuela Básica de La Rancha, en El Cercado, y posteriormente cursó estudios en el Liceo Secundario Luis Guarionex Landestoy. Más adelante obtuvo el título de Maestro Normal Primario en la Escuela Normal Urania Montás, de San Juan de la Maguana, profesión que ejerció durante más de tres décadas de vida laboral en el municipio de Baní y a nivel superior en Santo Domingo.

Su preparación académica continuó con estudios superiores que le permitieron obtener las licenciaturas en Educación y Ciencias Agrícolas, además del título de Ingeniero Agrónomo. Posteriormente realizó una especialidad y una Maestría en Educación, con orientación en Planificación y Gestión Educativa. En la actualidad cursa un Doctorado en Ciencias de la Educación.

También ha realizado numerosos diplomados, cursos y programas de formación tanto en República Dominicana como en el extranjero, especialmente vinculados con la economía asociativa, el cooperativismo, la responsabilidad social, la planificación, la resolución de conflictos y el liderazgo.

Una de las facetas más destacadas de la trayectoria de Fulcar ha sido su liderazgo dentro del movimiento cooperativo dominicano y latinoamericano.

Fue presidente del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP) durante más de dos décadas y actualmente ostenta la condición de presidente ad vitam de esa organización. Asimismo, presidió en dos ocasiones la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica (CCC-CA).

También fue presidente y actualmente es asesor de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA), institución desde la cual desarrolló una importante labor vinculada al sector cooperativo y educativo.

Su trayectoria en esta área le ha valido cientos de reconocimientos nacionales e internacionales y lo ha llevado a participar como conferencista en República Dominicana y en distintos países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

Experiencia en el Congreso Nacional

Antes de llegar al Senado, Fulcar desarrolló una amplia experiencia parlamentaria en la Cámara de Diputados, donde representó a la provincia Peravia y posteriormente se desempeñó como vocero del bloque de diputados del PRM.

En agosto de 2024 asumió como senador de Peravia, responsabilidad desde la cual ha impulsado su agenda legislativa y la representación de los intereses de la provincia en la Cámara Alta.

Como senador, además, ha colocado entre sus temas de interés el fortalecimiento y modernización del sector cooperativo, incluyendo iniciativas orientadas a actualizar el marco legal que regula las cooperativas en el país.

Un nuevo reto en la Cámara Alta

La llegada de Julito Fulcar a la Vicepresidencia del Senado representa un nuevo capítulo en su carrera pública y eleva la presencia de Peravia en la estructura de dirección del Congreso Nacional.

Desde esta posición, el legislador tendrá entre sus responsabilidades acompañar al presidente del Senado en la conducción de los trabajos de la Cámara Alta y participar en las decisiones institucionales propias del órgano legislativo.

Con una carrera que se ha extendido desde las aulas hasta el liderazgo cooperativo y, posteriormente, al Congreso Nacional, Fulcar inicia esta nueva etapa respaldado por más de tres décadas de experiencia profesional, social, cooperativista y legislativa, convirtiéndose en uno de los dirigentes de origen peraviano con mayor presencia en la vida institucional del país.

La juramentación de este domingo marca así un momento significativo para la provincia Peravia, que tendrá a uno de sus representantes formando parte de la conducción del Senado de la República durante la nueva legislatura.

*Comunicaciones Julito Fulcar*

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