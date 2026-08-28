Gobierno congela combustibles

Para esta semana se destinan RD$1,209.1 millones en subsidios esta semana para contener las alzas internacionales, con aportes de hasta RD$95.65 por galón.

Santo Domingo, D.N. – El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que el Gobierno dominicano destinó otros RD$1,209.1 millones en subsidios a los combustibles para seguir contrarrestando el aumento de los derivados del petróleo en el mercado internacional, subsidiando con hasta RD$95.65 pesos por cada galón que compran los consumidores.

Para la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre, se mantendrán sin variación los precios de la gasolina regular y premium, del gasoil regular y óptimo, así como del GLP y el Gas Natural.

El colapso de las refinerías internacionales tanto por el conflicto de Rusia y Ucrania que no han podido ser reestablecidas, como las que han sido destruidas a raíz de la Guerra de Irán y Estados Unidos, mantienen los precios de los productos terminados como la gasolina y el gasoil en niveles históricos.

Ante este situación el margen de procesamiento (SPREAD) dispara el costo de las gasolinas en un 28% y el del gasoil en un alarmante 60%, y esto hace que nuestros precios locales sigan siendo más altos que lo que ha representado cualquier disminución del crudo WTI.

Con los actuales precios, se mantienen los fijados el pasado 13 de junio, cuando se anunció el periodo de congelamiento por 90 días, como parte del Plan Anticrisis para mantener la estabilidad de la economía nacional y de los bolsillos de los más vulnerables.

No obstante recibirán un reajuste a la baja el avtur, con unos RD$6.27 pesos por galón, el kerosene RD$7.00. El fuel oíl #6 sube RD$0.30 y el fuel oíl #1, sube RD$1.99.

Con los precios para esta semana, el Gobierno subsidia a cada galón que consumen los dominicanos con RD$19.40 en el GLP, RD$16.55 en la gasolina premium, RD$35.02 en la gasolina regular, RD$95.65 en el gasoil regular y RD$88.36 en el gasoil óptimo.

Con el subsidio que el Gobierno ha destinado para esta semana, en lo que va de año, el monto destinado supera los RD$28 mil millones.

Para la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios:

Gasolina Premium se venderá a RD$341.10 por galón mantiene su precio.

Gasolina Regular RD$310.50 por galón mantiene su precio.

Gasoil Regular RD$262.80 por galón mantiene su precio.

Gasoil Óptimo RD$293.10 por galón mantiene su precio.

Avtur RD$291.22 por galón baja RD$6.27.

Kerosene RD$329.70 por galón baja RD$7.00.

Fuel Oíl #6 RD$166.26 por galón sube RD$0.30.

Fuel Oíl 1%S RD$195.98 por galón sube RD$1.99.

Gas Licuado de Petróleo (GLP) RD$135.20 por galón mantiene su precio.

Gas Natural RD$43.97 por m3 mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$58.60, según las publicaciones diarias del Banco Central.

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