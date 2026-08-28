María Peña toma la iniciativa de resaltar el talento de su municipio, con los Premios Pedro Brand

Santo Domingo, R.D. Con el propósito de visibilizar y reconocer el talento de su municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo, María Peña Avelino, quien fuera candidata del recién concurso Miss República Dominicana Universo 2026, tomó la iniciativa de impulsar los Premios Pedro Brand, una propuesta creada para destacar a personas que, desde diferentes áreas, han estado aportando al crecimiento y desarrollo de la comunidad.

“Pedro Brand tiene talento, tiene personas valiosas y tiene muchas historias que merecen ser contadas y reconocidas. Esta iniciativa nace precisamente para darle visibilidad a nuestra gente y celebrar todo lo bueno que tenemos en nuestro municipio”, expresó la bella y emprendedora modelo profesional.

La iniciativa busca reconocer el esfuerzo, la trayectoria y el talento de artistas, comunicadores, emprendedores, deportistas, profesionales y representantes de distintos sectores, que llevan en alto el nombre de Pedro Brand.

“Reconocer el talento local, es también una manera de fortalecer el orgullo de pertenecer a Pedro Brand y motivar a las nuevas generaciones a continuar desarrollándose y trabajando por sus sueños”, afirmó Peña Avelino.

En ese mismo tenor y demostrando su sensibilidad social, María explicó que Los Premios Pedro Brand buscan convertirse en un “referente para la comunidad, celebrando a quienes con su trabajo, dedicación y talento contribuyen a construir un municipio con mayores oportunidades y proyección”.

Los Premios Pedro Brand ya han comenzado a generar conversación en los medios de comunicación, siendo presentados por la excandidata, en importantes espacios radiales como “El Mismo Golpe” con Jochy Santos, así como en “Al Pelo”, programa conducido por Amelia Alcántara, donde ha compartido detalles sobre esta iniciativa y la visión que existe detrás del proyecto.

Con esta enriquecedora propuesta, María Peña Avelino demuestra que, además de su belleza física, cuenta con las herramientas necesarias para hacer realidad una iniciativa que apuesta por una idea sencilla pero poderosa: reconocer lo nuestro y celebrar el talento de Pedro Brand.

Visited 1 times, 1 visit(s) today