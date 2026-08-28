Comunidades vulnerables fortalecen sus capacidades frente al desplazamiento forzado por cambio climático

Santo Domingo, R.D. El Centro de Estudios de Género (CEG), del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), en el marco del proyecto “Desplazamiento Forzado por Cambio Climático: su impacto en la vida de mujeres y niñas” y con el auspicio del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), desarrolló una ruta de formación en comunidades identificadas como vulnerables frente a los impactos del cambio climático y el desplazamiento forzado.

La iniciativa incluyó dos cursos de formación y diez talleres comunitarios, orientados a fortalecer conocimientos y capacidades sobre resiliencia comunitaria frente al desplazamiento forzado por cambio climático, incorporando los enfoques de género, derechos humanos y participación comunitaria.

Los cursos, con una duración de 20 horas cada uno, fueron desarrollados en el Colegio Padre Guido Gildea, en San Juan de la Maguana, en Barahona la Asociación Promoción de la Mujer del Sur (PROMUS) y La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con una participación de 41 lideresas y líderes comunitarios y representantes de instituciones públicas, organizaciones sociales y academia.

Entre las instituciones participantes se encuentran Fundación Sur Futuro, Centro de Promoción Campesina Lemba, INABIE, Ministerio de Agricultura, Poder Judicial, Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias, INDRHI, Ministerio de Medio Ambiente, Defensa Civil, INDOCAL y Ministerio de Educación.

Estos procesos formativos buscaron fortalecer las capacidades de personas vinculadas al trabajo comunitario, institucional y académico para comprender las causas y consecuencias del desplazamiento forzado asociado al cambio climático y promover respuestas locales desde los derechos humanos, la perspectiva de género y la resiliencia comunitaria.

La formación estuvo a cargo de Rosaura Pimentel, Pedro Coss Sanz, Julissa Hernández, Desiree Del Rosario Sosa, Joan Manuel Guerrero, Lourdes Meyreles, Jenny Torres y Nathalie De Peña, con la participación de Solhanlle Bonilla y Anny Jáquez como conferencistas generales.

Como parte de la estrategia de vinculación territorial, se desarrollaron, además, diez talleres comunitarios, con una duración aproximada de veinticinco horas, en los municipios priorizados por la investigación: Guaymate, La Romana- Tábara Arriba y Las Charcas, Azua-Hondo Valle, Juan Santiago y Pedro Santana, Elías Piña- Las Salinas, Barahona- Cristóbal y Tamayo, Bahoruco – y Postrer Río, Independencia.

Estos espacios han alcanzado a 179 personas entre integrantes de juntas de vecinos, Defensa Civil, Cruz Roja, cuerpos de bomberos, docentes, colaboradores de ayuntamientos, personal del 911, organizaciones comunitarias y representantes de instituciones como CEDESO, Sur Futuro, Ministerio de Agricultura y Policía Voluntaria.

Los talleres fueron concebidos como espacios de diálogo, aprendizaje y construcción colectiva, donde las comunidades pudieron reflexionar sobre los efectos del cambio climático en sus territorios, con especial atención a los impactos diferenciados en mujeres y niñas, así como identificar estrategias de resiliencia, participación y respuesta local.

La ruta de capacitación constituye un componente fundamental del proyecto, al acercar el conocimiento generado por la investigación a los territorios y contribuir a que las comunidades e instituciones locales cuenten con mayores herramientas para prevenir, comprender y responder al desplazamiento forzado asociado al cambio climático desde una perspectiva de género y derechos humanos.

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