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Combustibles

Gobierno reajusta combustibles y mantiene congelado el GLP

La gasolina premium y el gasoil óptimo suben RD$8.00, mientras la gasolina y el gasoil regular RD$4.00 por galón.

PRIMICIAS DIGITAL15 de mayo de 2026
0 2 minutos de lectura
Santo Domingo, D.N. – El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que el Gobierno dominicano destinó RD$1,435.0 millones en subsidios para mantener congelado el GLP, y hacer un reajuste parcial en los precios de las gasolinas y gasoil para la semana del 16 al 22 de mayo.
Actualmente, el petróleo intermedio de Texas (WTI), de referencia para nuestro país, ronda los 105 dólares por barril, tras haber subido unos 4.00 dólares en la última jornada, lo que representa un alza en torno al 3.86%.
Las gasolinas premium y regular, así como los gasoil óptimo y regular, recibirán reajustes en sus precios de venta por galón, debido a la permanencia de los altos precios del petróleo y sus derivados en los mercados internacionales.
Mientras que el Avtur, Kerosene, Fueloil #6 y Fueloil #1 bajan de precio, combustibles utilizados por para el trasporte aéreo y las industrias.
El Gobierno está subsidiando a los consumidores por cada galón de combustible de la siguiente manera: en el GLP con RD$21.50, gasolina premium con RD$54.59, gasolina regular con RD$71.48, gasoil regular con RD$79,73 y en el gasoil óptimo con RD$83.99, para no transferir el total de las alzas del precio internacional.
Con esta medida, el Gobierno continúa ejecutando su plan de tres ejes para enfrentar el impacto sobre la economía dominicana de la crisis en Medio Oriente, una variable externa que incide directamente en la estabilidad de los mercados internacionales, al tiempo que mantiene un manejo responsable de las finanzas públicas, para no comprometer la estabilidad fiscal del país.
Esto, en momentos en que países productores de petróleo registran los precios más altos de los combustibles de los últimos años.
A la fecha, solo en subsidios a los combustibles el Gobierno ha destinado ya más de RD$15 mil millones, asumiendo su rol de protector de la población al absorber el mayor impacto de la crisis internacional y preservar la estabilidad de la economía nacional.
Para la semana del 16 al 22 de mayo, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios:
Gasolina Premium se venderá a        RD$331.10 por galón         sube RD$8.00.
Gasolina Regular                            RD$305.50 por galón         sube RD$4.00.
Gasoil Regular                               RD$257.80 por galón         sube RD$4.00.
Gasoil Óptimo                               RD$283.10 por galón          sube RD$8.00.
Avtur                                           RD$299.14 por galón          baja RD$5.30.
Kerosene                                     RD$338.30 por galón          baja RD$6.40.
Fuel Oil #6                                   RD$197.39 por galón         baja RD$8.64.
Fuel Oil 1%S                                 RD$218.74 por galón         baja RD$14.00.
Gas licuado de petróleo (GLP)         RD$137.20 por galón        mantiene su precio.
Gas Natural                                   RD$43.97 por m3             mantiene su precio.
La tasa de cambio promedio semanal es de RD$59.65, según las publicaciones diarias del Banco Central.
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