Gobierno reajusta combustibles y mantiene congelado el GLP

Santo Domingo, D.N. – El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que el Gobierno dominicano destinó RD$1,435.0 millones en subsidios para mantener congelado el GLP, y hacer un reajuste parcial en los precios de las gasolinas y gasoil para la semana del 16 al 22 de mayo.

Actualmente, el petróleo intermedio de Texas (WTI), de referencia para nuestro país, ronda los 105 dólares por barril, tras haber subido unos 4.00 dólares en la última jornada, lo que representa un alza en torno al 3.86%.

Las gasolinas premium y regular, así como los gasoil óptimo y regular, recibirán reajustes en sus precios de venta por galón, debido a la permanencia de los altos precios del petróleo y sus derivados en los mercados internacionales.

Mientras que el Avtur, Kerosene, Fueloil #6 y Fueloil #1 bajan de precio, combustibles utilizados por para el trasporte aéreo y las industrias.

El Gobierno está subsidiando a los consumidores por cada galón de combustible de la siguiente manera: en el GLP con RD$21.50, gasolina premium con RD$54.59, gasolina regular con RD$71.48, gasoil regular con RD$79,73 y en el gasoil óptimo con RD$83.99, para no transferir el total de las alzas del precio internacional.

Con esta medida, el Gobierno continúa ejecutando su plan de tres ejes para enfrentar el impacto sobre la economía dominicana de la crisis en Medio Oriente, una variable externa que incide directamente en la estabilidad de los mercados internacionales, al tiempo que mantiene un manejo responsable de las finanzas públicas, para no comprometer la estabilidad fiscal del país.

Esto, en momentos en que países productores de petróleo registran los precios más altos de los combustibles de los últimos años.

A la fecha, solo en subsidios a los combustibles el Gobierno ha destinado ya más de RD$15 mil millones, asumiendo su rol de protector de la población al absorber el mayor impacto de la crisis internacional y preservar la estabilidad de la economía nacional.

Para la semana del 16 al 22 de mayo, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios:

Gasolina Premium se venderá a RD$331.10 por galón sube RD$8.00.

Gasolina Regular RD$305.50 por galón sube RD$4.00.

Gasoil Regular RD$257.80 por galón sube RD$4.00.

Gasoil Óptimo RD$283.10 por galón sube RD$8.00.

Avtur RD$299.14 por galón baja RD$5.30.

Kerosene RD$338.30 por galón baja RD$6.40.

Fuel Oil #6 RD$197.39 por galón baja RD$8.64.

Fuel Oil 1%S RD$218.74 por galón baja RD$14.00.

Gas licuado de petróleo (GLP) RD$137.20 por galón mantiene su precio.

Gas Natural RD$43.97 por m3 mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$59.65, según las publicaciones diarias del Banco Central.

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