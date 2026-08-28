Defensa Civil y COE confirman unión por la protección de vidas

Santo Domingo. – El director ejecutivo de la Defensa Civil dominicana, Carlos Paulino, recibió este jueves la visita de cortesía al nuevo director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), coronel Erdwin Olivares, con quien conversó sobre la importancia de continuar fortaleciendo la articulación entre ambas instituciones.

Durante el encuentro, Paulino aseguró que desde ya van a trabajar de manera coordinada, aunando esfuerzos y capacidades para fortalecer la preparación y garantizar una respuesta oportuna y efectiva ante situaciones de emergencia en el país.

De su lado el coronel Olivares, indicó que este nuevo capítulo de la Gestión de Riesgos en el país beneficiará a miles de personas vulnerables ante los efectos de cualquier fenómeno natural o antrópico, garantizando una coordinación efectiva para seguir salvando vidas.

La reunión de trabajo entre ambos funcionarios se dio en las instalaciones del edificio de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

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