Carolina Mejía fortalece la seguridad de cuatro sectores con la iluminación de 36 calles

Santo Domingo, DN.– La alcaldesa del Distrito Nacional y aspirante a la Presidencia de la República, Carolina Mejía, fortaleció la seguridad de los sectores La Agustina, La Cementera, El Vivero y el residencial Lanha Gautier con la instalación de 224 luminarias LED en 36 calles, como parte del programa Sectores Iluminados Más Seguros.

A través de esta iniciativa impulsada por la aspirante presidencial, la Alcaldía del Distrito Nacional continúa avanzando en la colocación de estas lámparas que devuelven a los ciudadanos la seguridad para transitar en las noches en las calles de los citados barrios de la circunscripción dos.

“Lo que hemos hecho desde la iluminación es importante para que la gente se sienta segura. Hemos ya instalado más de 15000 luminarias LED en diferentes sectores del Distrito Nacional y hoy llegamos aquí, entre el Lanha Gautier, La Agustina, El Vivero y La Cementera tenemos 224 lámparas instaladas en 36 calles”, precisó entre aplausos de los comunitarios.

Carolina enfatizó en el impacto positivo que ha tenido esta intervención en distintos puntos de la capital. “Este programa es para que la gente se sienta segura, que es lo que más nos importa”.

Al hacer un recorrido junto a líderes comunitarios y residentes en La Agustina, la aspirante a la Presidencia compartió un momento agradable en un puesto de venta de chicharrones.

La primera fase del exitoso programa concluyó con alrededor de 10 mil luminarias LED colocadas en 23 sectores y 11 avenidas y 200 cámaras de videovigilancia monitoreadas por el Sistema de Emergencia 9-1-1.

Con la segunda parte de Sectores Iluminados Más Seguros se contempla la instalación de 10 mil luminarias LED para completar los barrios que faltaron en la primera etapa.

En ese sentido, en la segunda fase se han colocado luminarias en Los Jardines, Arroyo Hondo III, Villa Francisca, Las Flores de Cristo Rey, La Fe, San Carlos, Don Bosco, entre otros.

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