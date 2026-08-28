BCRD dona obras literarias a la Biblioteca Abigaíl Mejía, del Ministerio de la Mujer

Santo Domingo, República Dominicana. –El Banco Central de la República Dominicana (BCRD), a través de su Biblioteca Juan Pablo Duarte, realizó una donación de 21 obras literarias a la Biblioteca Abigaíl Mejía, perteneciente a la Escuela de Igualdad Magaly Pineda, del Ministerio de la Mujer, afianzando así su compromiso con la promoción de la cultura, la literatura y el acceso al conocimiento en la República Dominicana.

El acto de entrega se llevó a cabo en las instalaciones de la Biblioteca Juan Pabl o Duarte del BCRD, con la participación de representantes del Departamento Cultural y del Ministerio de la Mujer, contando con la coordinación del Voluntariado Bancentraliano, brazo social del Banco Central, que brindó apoyo en la organización de la actividad.

La entrega de las obras estuvo a cargo de José Alcántara Almánzar, subgerente del departamento Cultural del Banco Central; Jonathan Abreu, director de Comunicaciones y vicepresidente ejecutivo interino del VB; así como también de Elvis Soto, consultor técnico del departamento Cultural; y Miosotis Collado Sánchez, encargada de la comisión de Educación del VB.

Las obras fueron recibidas por Lily Luciano Ramírez, viceministra de Cultura de Igualdad del Ministerio de la Mujer; Fátima Lorenzo, directora de Educación en Género; y Sandra Vargas, encargada de la Biblioteca Abigaíl Mejía. Durante la actividad, las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Jonathan Abreu, quien destacó la importancia de estos espacios de colaboración institucional orientados a fortalecer el acceso a la cultura y al conocimiento.

Posteriormente, José Alcántara Almánzar, director del Departamento Cultural, ofreció detalles sobre las obras donadas y resaltó el valor de la literatura y las distintas expresiones artísticas como instrumentos fundamentales para la formación, la reflexión y el enriquecimiento cultural de la sociedad.

Las palabras de agradecimiento estuvieron a cargo de Fátima Lorenzo, directora de Educación en Género, y Sandra Vargas, encargada de la Biblioteca Abigaíl Mejía, quienes valoraron la iniciativa del Banco Central y la incorporación de estas obras al acervo bibliográfico de su institución.

La donación reúne una selección de títulos de destacados autores dominicanos y aborda diversos géneros y disciplinas, entre ellos, literatura, poesía, narrativa, música, estética, arte, identidad cultural, historia y tradición oral.

Entre las publicaciones entregadas figuran:

Soledad Álvarez: De primera intención. Ensayos y comentarios sobre literatura. Aída Bonnelly: En torno a la música. Guía para la apreciación musical. De Maeseneer: Seis ensayos sobre narrativa dominicana contemporánea. Aída Díaz Fernández: Laureles y pájaros. Edith Hernández: Manual de estética musical / El trac en los artistas. Hernández Caamaño: El amor todos los días. Ángela Hernández Núñez: Onirias / Escribir sobre una ola. Olga Lara: Sonetos en la menor. Dulce Macarrulla: Por los lugares del recuerdo. Jeannette Miller: Textos sobre arte, literatura e identidad / Polvo eres / Testigo de la luz. Poemas. Emilia Pereyra: Resistencia cultural en la dominación haitiana. Catana Pérez de Cuello: Sinfonía de ideas en 4 movimientos. Minerva del Risco: Te llamé tantas veces. Sara María Rivas: A toda lágrima y a toda sed. Conversaciones con René Rodríguez Soriano. Marianne Tolentino: Otras miradas / Ángel Haché en escena / Voces de Aída / Aquiles Azar. Artista absoluto. Emely Tueni: Detalles de mi vida. María Ugarte: Textos literarios. Margarita Vallejo de Paredes y Alexandra Paredes de Fernández: Diccionario de refranes. Felicia Vásquez: Bajo el sol de Guabatico. Catharina Vanderplaats de Vallejo: Anacaona. Zimmermann del Castillo: Manuel y la lluvia.

Con esta iniciativa, el Banco Central de la República Dominicana, a través de su Departamento Cultural, ratifica su vocación de contribuir al desarrollo cultural del país y de apoyar iniciativas que favorezcan la preservación, difusión y acceso a la producción intelectual y artística dominicana.

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