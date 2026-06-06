Gobierno congela precios de combustibles esenciales
Los precios de los principales combustibles se mantendrán sin variación y otros bajarán de precio.
Santo Domingo, D.N. – El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que el Gobierno dominicano destinó RD$780.3 millones en subsidios para mantener congelados los precios de los principales combustibles, y dispuso bajas en otros para la semana del 6 al 12 de junio de 2026.
Los precios de la gasolina premium y regular, así como del gasoil óptimo y regular se mantendrán sin variación, al igual que del GLP y el gas natural.
Mientras que, se dispusieron bajas de RD$5.90 para el avtur, de RD$6.40 para el kerosene, de RD$5.22 para el fuel oíl #6 y RD$7.72 en el fuel oíl #1.
Con los precios actuales, el Gobierno está subsidiando a los consumidores con cada galón de combustible que compran de la siguiente manera: en el GLP con RD$15.95, gasolina premium con RD$13.98, gasolina regular con RD$33.48, gasoil regular con RD$48.89 y en el gasoil óptimo con RD$52.95, para no transferir el costo total de los mismos a la población.
Los subsidios que el Gobierno ha destinado a los combustibles en lo que va de año superan los RD$18 mil millones, como parte del plan para mitigar el impacto de la crisis en el Medio Oriente en los bolsillos de los más vulnerables.
Para la semana del 6 al 12 de junio, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios:
Gasolina Premium se venderá a RD$335.10 por galón mantiene su precio.
Gasolina Regular RD$307.50 por galón mantiene su precio.
Gasoil Regular
Gasoil Óptimo
Avtur
Kerosene
Fuel Oíl #6
Fuel Oíl 1%S
Gas Licuado de Petróleo (GLP) RD$137.20 por galón mantiene su precio.
Gas Natural
La tasa de cambio promedio semanal es de RD$58.70, según las publicaciones diarias del Banco Central.