Gobierno congela precios de combustibles esenciales

Santo Domingo, D.N. – El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que el Gobierno dominicano destinó RD$780.3 millones en subsidios para mantener congelados los precios de los principales combustibles, y dispuso bajas en otros para la semana del 6 al 12 de junio de 2026.

Los precios de la gasolina premium y regular, así como del gasoil óptimo y regular se mantendrán sin variación, al igual que del GLP y el gas natural.

Mientras que, se dispusieron bajas de RD$5.90 para el avtur, de RD$6.40 para el kerosene, de RD$5.22 para el fuel oíl #6 y RD$7.72 en el fuel oíl #1.

Con los precios actuales, el Gobierno está subsidiando a los consumidores con cada galón de combustible que compran de la siguiente manera: en el GLP con RD$15.95, gasolina premium con RD$13.98, gasolina regular con RD$33.48, gasoil regular con RD$48.89 y en el gasoil óptimo con RD$52.95, para no transferir el costo total de los mismos a la población.

Los subsidios que el Gobierno ha destinado a los combustibles en lo que va de año superan los RD$18 mil millones, como parte del plan para mitigar el impacto de la crisis en el Medio Oriente en los bolsillos de los más vulnerables.

Para la semana del 6 al 12 de junio, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios:

Gasolina Premium se venderá a RD$335.10 por galón mantiene su precio.

Gasolina Regular RD$307.50 por galón mantiene su precio.

Gasoil Regular RD$259.80 por galón mantiene su precio.

Gasoil Óptimo RD$287.10 por galón mantiene su precio.

Avtur RD$271.12 por galón baja RD$5.90.

Kerosene RD$308.30 por galón baja RD$6.40.

Fuel Oíl #6 RD$188.84 por galón baja RD$5.22.

Fuel Oíl 1%S RD$207.38 por galón baja RD$7.72.

Gas Licuado de Petróleo (GLP) RD$137.20 por galón mantiene su precio.

Gas Natural RD$43.97 por m3 mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$58.70, según las publicaciones diarias del Banco Central.

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