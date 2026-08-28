Fellito Subervi apela a la conciencia ciudadana sobre el uso responsable del agua

Santo Domingo. – El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), ingeniero Fellito Suberví, apeló a la conciencia ciudadana sobre el buen uso del agua, debido a la sequía que afecta el territorio dominicano.



Reiteró que los acueductos que suplen de agua potable al Gran Santo Domingo operan muy por debajo de su capacidad habitual. A la fecha, su producción se sitúa entre un 30 y un 35% por la falta de lluvia en las cuencas de los ríos.



Dijo que la falta de lluvias es provocada por los efectos del fenómeno El Niño que afecta no solo a la República Dominicana, sino a otros países del área del Caribe y Latinoamérica, como Puerto Rico que también está pasando en estos momentos por una crisis de agua para el consumo.

Director de la CAASD apela a la conciencia ciudadana sobre el uso responsable del agua pic.twitter.com/xWHLtaiq42 — Sol Del Este RD (@SolDelEste46172) August 28, 2026

“Señores, yo entiendo lo que es estar sin agua, pero son más de cinco meses que no cae una gota en las cuencas de los ríos que alimentan los acueductos. Estamos haciendo un esfuerzo sobrenatural para mantener la producción del preciado líquido”, ha reiterado Fellito a preguntas de periodistas.

Desde mayo ha habido una reducción muy marcada de las lluvias, sobre todo en las cuencas que abastecen a los ríos Haina, Isa Mana, Duey e Isabela, al igual que el rio Nizao que abastece a Valdesia. En el caso de Haina Manoguayabo, este presenta una reducción de un 68%, ha manifestado la institución.

Para mitigar la situación, la CAASD aplica un plan de contingencia que consiste en trasvasar agua desde el Acueducto Valdesia-Santo Domingo hacia Pantoja, Los Girasoles y hacia los residenciales ubicados en las proximidades de la avenida República de Colombia, sectores que están enfrentando mayor escasez del preciado líquido.

Además, mantiene el programa de distribución de agua mediante camiones cisterna para auxiliar a los sectores afectados por la severa sequía.

Visited 1 times, 1 visit(s) today