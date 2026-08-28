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Nacionales

Puente Flotante será cerrado este sábado durante dos horas por paso de embarcaciones

PRIMICIAS DIGITAL28 de agosto de 2026
1 1 minuto de lectura

Santo Domingo. – El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que este sábado 29 de agosto el Puente Flotante sobre el río Ozama será cerrado temporalmente al tránsito vehicular, en horario de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, para permitir el paso de dos embarcaciones.

La institución explicó que durante el período establecido estarán subiendo las embarcaciones M/V Chis R y MV Isla Mujeres, con destino a MYD Marine Repair y al Astillero Joseph Industrial Development Corp., respectivamente, siempre que las condiciones atmosféricas lo permitan.

Ambas operaciones requieren la apertura total del puente para permitir el desplazamiento de las embarcaciones de manera segura hacia las instalaciones de reparación y astillero.

El Puente Flotante es una importante conexión entre el Distrito Nacional y el sector Villa Duarte, en el municipio Santo Domingo Este.

El MOPC exhorta a los conductores y usuarios de esta vía a tomar las previsiones necesarias durante el horario establecido, al tiempo que agradece la comprensión de la ciudadanía ante esta intervención temporal, necesaria para facilitar el tránsito seguro de las embarcaciones y garantizar la seguridad vial.

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