Banco Popular ingresa por primera vez entre los 100 Mejores Lugares para Trabajar® de toda América Latina

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano ingresó por primera vez al listado de los 100 Mejores Lugares para Trabajar® en el conjunto de América Latina 2026, elaborado por Great Place to Work®, una distinción que reconoce a un centenar de organizaciones de la región por la experiencia que ofrecen a sus colaboradores y la fortaleza de su cultura organizacional.

La entidad fue incluida en la categoría de Grandes Organizaciones, correspondiente a empresas con más de 500 empleados. La selección se fundamenta en la valoración de los propios colaboradores sobre su experiencia laboral, junto con el análisis de las prácticas de gestión desarrolladas por las empresas participantes.

El reconocimiento constituye un nuevo hito para el Banco Popular y valida una estrategia institucional enfocada en el desarrollo del talento y el bienestar integral. La entidad ha fortalecido sus programas de liderazgo, formación continua e inclusión, con el propósito de crear oportunidades de crecimiento y respaldar la excelencia en el servicio.

El presidente ejecutivo del Banco Popular, señor Christopher Paniagua, señaló que “esta distinción confirma la importancia del talento humano dentro de nuestra estrategia institucional, en la que priorizamos una cultura robusta que nos permite evolucionar, responder a las necesidades de los clientes y mantener una visión de crecimiento sostenible”.

En tanto, la señora Antonia Antón de Hernández, vicepresidenta ejecutiva senior de Gestión Humana, Transformación Cultural, Administración de Créditos y Cumplimiento, indicó que el resultado reconoce “la consistencia de las iniciativas dirigidas al desarrollo de oportunidades personales y profesionales para los colaboradores, diseñando espacios de confianza, aprendizaje y bienestar, que fortalecen tanto la experiencia laboral como nuestra capacidad de innovación”.

Una cultura respaldada por sus colaboradores

La inclusión en el listado latinoamericano da continuidad a los reconocimientos obtenidos por el Popular en materia de cultura y gestión del talento. En 2026, la entidad fue reconocida entre los mejores lugares para trabajar de la República Dominicana por Great Place to Work®, consolidando una trayectoria de avances sostenidos en cultura organizacional.

Ese resultado sucedió a la certificación Great Place to Work® obtenida en 2025, proceso en el que el 93% de los colaboradores calificó a el banco como un excelente lugar para trabajar. La evaluación consideró dimensiones como credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y compañerismo, proporcionando una referencia directa sobre la experiencia cotidiana dentro de la organización.

La estrategia de gestión humana se apoya en una fuerza laboral diversa y en constante evolución. Actualmente, el Popular cuenta con una plantilla integrada en un 59% por mujeres, las cuales ocupan además el 52% de las posiciones gerenciales y vicepresidenciales, reflejando el compromiso de la organización con el desarrollo del liderazgo y la generación de oportunidades de crecimiento profesional.

Asimismo, durante 2025 el banco fortaleció la incorporación de talento joven, con 971 nuevas contrataciones, de las cuales el 77% correspondió a integrantes de la generación Z. En paralelo, continuó impulsando el aprendizaje continuo mediante programas de formación que acumularon más de 1.5 millones de horas de capacitación y 72,258 cursos completados por sus colaboradores.

Este reconocimiento regional posiciona al Banco Popular entre las organizaciones de referencia en la gestión del talento humano en América Latina y reafirma el alcance de su estrategia institucional orientada a fortalecer el compromiso, la confianza y el sentido de pertenencia de sus colaboradores. La distinción constituye, además, un incentivo para continuar impulsando iniciativas que contribuyan a un entorno laboral cada vez más sostenible.

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