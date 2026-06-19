Gobierno mantiene sin variación los combustibles esenciales

La medida, contemplada en el Plan Anti-Crisis, destina RD$399.4 millones para mantener sin variación los combustibles esenciales y garantizar estabilidad a los consumidores.

Santo Domingo, D.N. – 19 de junio de 2026. En el marco de la implementación del Plan Anti-Crisis, diseñado para salvaguardar el poder adquisitivo de las familias dominicanas, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) anunció que se mantienen congelados los precios de los combustibles esenciales.

El crudo WTI promedió US$81.24 por barril de jueves a miércoles. En este contexto, el Gobierno dispuso un subsidio de RD$399.4 millones para esta semana a fin de mantener sin variación los combustibles esenciales y contribuir a la estabilidad de los precios internos.

En tal sentido, el mecanismo garantiza que los precios de los hidrocarburos de mayor consumo se mantendrán sin variación durante los próximos 90 días, siempre que el precio internacional del petróleo no supere la barrera de los US$95 por barril.

Para garantizar la sostenibilidad financiera de este plan, el Gobierno dispuso congelar el Gas Licuado de Petróleo (GLP), la gasolina premium, la gasolina regular, el gasoil óptimo y el gasoil regular.

En paralelo, el MICM anunció una baja de RD$22.53 para el avtur, RD$23.40 para el kerosene, RD$17.19 para el fuel oíl #6 y RD$15.30 para el fuel oíl 1%S, mientras que el gas natural mantiene su precio.

Para la semana del 20 al 26 de junio de 2026, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios:

Gasolina Premium se venderá a RD$341.10 por galón; mantiene su precio.

Gasolina Regular se venderá a RD$310.50 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Regular se venderá a RD$262.80 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Óptimo se venderá a RD$293.10 por galón; mantiene su precio.

Avtur se venderá a RD$244.47 por galón; baja RD$22.53.

Kerosene se venderá a RD$279.80 por galón; baja RD$23.40.

Fuel Oíl #6 se venderá a RD$168.96 por galón; baja RD$17.19.

Fuel Oíl 1%S se venderá a RD$191.51 por galón; baja RD$15.30.

Gas Licuado de Petróleo (GLP) se venderá a RD$137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas Natural se venderá a RD$43.97 por m³; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$59.32, según las publicaciones diarias del Banco Central.