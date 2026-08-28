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Eléctricas

ETED realizará este sábado trabajos de mantenimiento preventivo en la línea 69 kV Haina–Herrera Nueva–Metropolitano L3 para fortalecer la confiabilidad de la red

PRIMICIAS DIGITAL28 de agosto de 2026
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Santo Domingo, RD. – Mantener una red eléctrica segura y confiable también significa anticiparse a los riesgos. Con ese propósito, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) realizará este sábado 29 de agosto trabajos para reemplazar estructuras deterioradas en la línea de transmisión 69 kV Haina–Herrera Nueva–Metropolitano L3, una intervención necesaria para preservar las condiciones de operación de esta infraestructura. Los trabajos se realizarán de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.
Por estos trabajos, se producirán interrupciones del servicio eléctrico en los sectores El Millón, Los Prados, Quisqueya, Los Restauradores, Bella Vista, Mirador Norte, Piantini, La Julia, Ensanche Naco, Ensanche Kennedy y La Fe, así como en Claro Dominicana, Banco Popular, Haché, Listín Diario, CEDIMAT, MAPRICA, Publicaciones Ahora y Plaza de la Salud. De manera transitoria, también podrían registrarse afectaciones en Torginol y Plástico Flexible.
Esta intervención forma parte de las labores de mantenimiento que realiza ETED para mantener en buenas condiciones sus líneas y estructuras, prevenir riesgos y fortalecer la confiabilidad del servicio eléctrico.
ETED agradece la comprensión de los usuarios y reitera su compromiso de seguir fortaleciendo la red de transmisión eléctrica, como habilitador de la transición energética y digital de la República Dominicana.
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PRIMICIAS DIGITAL28 de agosto de 2026
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