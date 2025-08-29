- Publicidad -
Combustibles

Gobierno asigna subsidio de RD$222.8 millones a cinco combustibles esenciales para mantener sus precios sin variación

PRIMICIAS DIGITAL29 de agosto de 2025
Santo Domingo, D. N.- El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó que, durante la semana del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2025, el Gobierno subsidiará cinco combustibles esenciales por un monto de RD$222.8 millones, para mantener sus precios sin variación.
En ese orden, serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) en RD$10.03 por galón; el gasoil Regular en RD$13.09; el gasoil Óptimo en RD$11.14; la gasolina Regular en RD$9.42, y la gasolina Premium en RD$1.84.
Precios de los combustibles
 
Para la semana del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2025, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:
Gasolina Premium se venderá a  RD$290.10 por galón; mantiene su precio.
Gasolina Regular, RD$272.50 por galón; mantiene su precio.
Gasoil Regular, RD$224.80 por galón; mantiene su precio.
Gasoil Óptimo, RD$242.10 por galón; mantiene su precio.
Avtur, RD$194.06 por galón; sube RD$6.85.
Kerosene, RD$225.40 por galón; sube RD$7.50.
Fueloil #6, RD$154.90 por galón; sube RD$4.36.
Fueloil 1%S, RD$171.00 por galón; sube RD$5.53.
Gas licuado de petróleo (GLP), RD$137.20 por galón; mantiene su precio.
Gas natural, RD$43.97 por m3  ; mantiene su precio.
La tasa de cambio promedio semanal es de RD$62.92, de las publicaciones diarias del Banco Central.
