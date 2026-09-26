George Álvarez: El poder político y legislativo de la comunidad dominicana

En un episodio nuevo del podcast La Brújula Dominicana, Antonio José Gómez Peña entrevistó en Nueva York al asambleísta de origen dominicano George Álvarez sobre la fuerza política y legislativa de la comunidad dominicana

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS. En una edición especial de La Brújula Dominicana grabada en la ciudad de Nueva York, Antonio José Gómez Peña sostuvo un profundo diálogo con el asambleísta del estado de Nueva York George Álvarez.

El legislador repasó su trayectoria desde sus orígenes en la provincia de Montecristi hasta su llegada al Capitolio Estatal en Albany, abordando leyes de alto impacto social como Clean Slate, la expansión de la educación financiera en escuelas públicas e iniciativas para fortalecer el poder económico y político del colectivo hispano.

Durante la conversación, George Álvarez compartió pasajes de su vida y de su próximo libro, From No House to the White House, recordando sus años de carencias económicas en Guayubín y Santiago de los Caballeros; también cómo el rigor académico en áreas de tecnología y ciberseguridad en universidades como Harvard le abrió las puertas a una destacada carrera profesional y al servicio público en el Distrito 78 del Bronx.

En el ámbito legislativo, Álvarez destacó la aprobación de la ley Clean Slate, una medida diseñada para sellar antecedentes penales menores no violentos y facilitar la reinserción laboral de miles de ciudadanos. Asimismo, repasó iniciativas clave de su gestión como la dotación de $50 millones para la instalación de botones de pánico y cámaras de seguridad en bodegas, el proyecto de ley para autorizar el uso del seguro Medicaid para envejecientes dominicanos residentes en su país de origen, y la promoción de cursos obligatorios de educación financiera en las escuelas secundarias.

Asimismo, Álvarez analizó el rol estratégico de los emprendedores dominicanos como propietarios mayoritarios de bodegas, supermercados, salones de belleza y líneas de taxis en Nueva York, haciendo un llamado a la unificación de criterios para consolidar el liderazgo de la comunidad hispana.

«Usted tiene un poder grandísimo en sus manos y es el poder del voto. Cuando la comunidad se unifica y entiende el rol que le corresponde, no hay meta legislativa ni económica que no podamos alcanzar.» Enfatizó Álvarez.

Desde su perspectiva técnica en ciberseguridad, el asambleísta abogó por una regulación ética de la inteligencia artificial y los algoritmos de contratación para evitar sesgos discriminatorios en el mercado laboral, al tiempo que impulsó acuerdos educativos estratégicos entre las universidades públicas de Nueva York (SUNY/CUNY) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Por su parte, el host Gomez Peña explicó que «Para La Brújula Dominicana es un motivo de orgullo visibilizar el liderazgo del asambleísta George Álvarez, cuya vocación de servicio, preparación técnica e impulso de políticas públicas representan una guía de éxito para toda la diáspora.»

La Brújula Dominicana es una plataforma de comunicación digital e institucional coordinada entre Barcelona y Nueva York, y conducida por Antonio José Gómez Peña. El proyecto visibiliza historias de éxito, liderazgo empresarial, innovación y cultura con impacto positivo en la comunidad hispana global.

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