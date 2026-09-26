Superintendencia de Bancos (SB) habilita un mecanismo para simplificar el cumplimiento de requerimientos de información regulatoria

La nueva disposición permitirá a las entidades financieras supervisadas solicitar la

inactivación de obligaciones de reporte que no correspondan a la naturaleza de sus

operaciones.

Santo Domingo, RD. La Superintendencia de Bancos (SB) estableció un proceso

mediante el cual las entidades de intermediación financiera, intermediarios cambiarios

y fiduciarias podrán solicitar la evaluación para la inactivación de obligaciones

asociadas a requerimientos de información regulatoria que no resulten aplicables a la

naturaleza de sus operaciones.

La medida forma parte de la Estrategia de Simplificación, Modernización y Autogestión

del Cumplimiento Regulatorio (SIMA), iniciativa impulsada por la SB para fortalecer la

eficiencia del cumplimiento regulatorio, reducir cargas operativas innecesarias y

concentrar los esfuerzos de las entidades supervisadas en aquellas obligaciones que

efectivamente les correspondan.

La disposición, contenida en la Circular SB: CSB-REG-2026000016, establece un proceso

formal de evaluación basado en riesgos para determinar la viabilidad de las solicitudes

de inactivación y posterior reactivación de requerimientos de información.

La SB explicó que, bajo el esquema vigente hasta el momento, las entidades deben

remitir todos los reportes establecidos en la normativa aplicable, incluso cuando no

generen información para un período determinado, mediante reportes de archivos

vacíos o la carga de documentos en blanco. “Aunque este mecanismo ha contribuido a

fortalecer los controles de cumplimiento, también representa una carga operativa para

entidades cuya naturaleza o modelo de negocio hace que ciertas obligaciones resulten

permanentemente inaplicables”, expresó el ente supervisor.

Con la nueva disposición, las entidades podrán identificar aquellos requerimientos que

no guardan relación con las operaciones que realizan y solicitar formalmente su

evaluación para posible inactivación. La Superintendencia analizará cada caso y

determinará si procede la exclusión de la obligación correspondiente, preservando en

todo momento la calidad, oportunidad y trazabilidad de la información requerida para

las labores de supervisión.

La institución destacó que la simplificación de la reportería regulatoria está alineada

con los objetivos promovidos por el programa Burocracia Cero, una de las iniciativas

emblemáticas vinculadas a la agenda de transformación del Estado y a Meta 2036, y

orientada a elevar la productividad y la eficiencia institucional.

Asimismo, recordó que toda obligación que permanezca activa deberá continuar

cumpliéndose conforme a los plazos y condiciones establecidos en la normativa

vigente, aun cuando no existan operaciones que reportar.

Próximas iniciativas

Como parte de la estrategia SIMA, la SB tiene previsto desarrollar otras iniciativas,

entre las cuales se encuentran la creación de un sistema de autogestión de casos que

permita a las entidades regularizar cualquier incumplimiento identificado; la

optimización del Manual de Requerimientos de Información (MRI), a fin de

proporcionar una consulta más eficiente y su actualización en tiempo real; y la

publicación de un catálogo de reglas de validación orientado a promover la revisión

proactiva de la calidad de la información regulatoria.

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