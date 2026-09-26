Superintendencia de Bancos (SB) habilita un mecanismo para simplificar el cumplimiento de requerimientos de información regulatoria

La nueva disposición permitirá a las entidades financieras supervisadas solicitar la
inactivación de obligaciones de reporte que no correspondan a la naturaleza de sus
operaciones.
Santo Domingo, RD. La Superintendencia de Bancos (SB) estableció un proceso
mediante el cual las entidades de intermediación financiera, intermediarios cambiarios
y fiduciarias podrán solicitar la evaluación para la inactivación de obligaciones
asociadas a requerimientos de información regulatoria que no resulten aplicables a la
naturaleza de sus operaciones.
La medida forma parte de la Estrategia de Simplificación, Modernización y Autogestión
del Cumplimiento Regulatorio (SIMA), iniciativa impulsada por la SB para fortalecer la
eficiencia del cumplimiento regulatorio, reducir cargas operativas innecesarias y
concentrar los esfuerzos de las entidades supervisadas en aquellas obligaciones que
efectivamente les correspondan.
La disposición, contenida en la Circular SB: CSB-REG-2026000016, establece un proceso
formal de evaluación basado en riesgos para determinar la viabilidad de las solicitudes
de inactivación y posterior reactivación de requerimientos de información.
La SB explicó que, bajo el esquema vigente hasta el momento, las entidades deben
remitir todos los reportes establecidos en la normativa aplicable, incluso cuando no
generen información para un período determinado, mediante reportes de archivos
vacíos o la carga de documentos en blanco. “Aunque este mecanismo ha contribuido a
fortalecer los controles de cumplimiento, también representa una carga operativa para
entidades cuya naturaleza o modelo de negocio hace que ciertas obligaciones resulten
permanentemente inaplicables”, expresó el ente supervisor.
Con la nueva disposición, las entidades podrán identificar aquellos requerimientos que
no guardan relación con las operaciones que realizan y solicitar formalmente su
evaluación para posible inactivación. La Superintendencia analizará cada caso y
determinará si procede la exclusión de la obligación correspondiente, preservando en
todo momento la calidad, oportunidad y trazabilidad de la información requerida para
las labores de supervisión.
La institución destacó que la simplificación de la reportería regulatoria está alineada
con los objetivos promovidos por el programa Burocracia Cero, una de las iniciativas
emblemáticas vinculadas a la agenda de transformación del Estado y a Meta 2036, y
orientada a elevar la productividad y la eficiencia institucional.
Asimismo, recordó que toda obligación que permanezca activa deberá continuar
cumpliéndose conforme a los plazos y condiciones establecidos en la normativa
vigente, aun cuando no existan operaciones que reportar.
Próximas iniciativas
Como parte de la estrategia SIMA, la SB tiene previsto desarrollar otras iniciativas,
entre las cuales se encuentran la creación de un sistema de autogestión de casos que
permita a las entidades regularizar cualquier incumplimiento identificado; la
optimización del Manual de Requerimientos de Información (MRI), a fin de
proporcionar una consulta más eficiente y su actualización en tiempo real; y la
publicación de un catálogo de reglas de validación orientado a promover la revisión
proactiva de la calidad de la información regulatoria.