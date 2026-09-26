Gobierno reajusta precios de combustibles

Se mantienen congelados el GLP y el gas natural para no afectar a las amas de casa y los pequeños comercios.

Santo Domingo, D.N. – El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que el Gobierno dominicano destinó otros RD$1770.65 millones en subsidios a los combustibles, para contener las alzas en los precios internacionales de los productos refinados, durante la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2026.

Ante la permanencia del conflicto en el Medio Oriente y las limitaciones en la navegación a través del estrecho de Ormuz, el precio internacional del petróleo continúa registrando alzas, especialmente en sus productos refinados.

Esta semana el barril de gasolina rondó los US$160, el de gasoil regular los US$180 y el de gasoil premium los US$206. La República Dominicana importa productos terminados, no el crudo.

Esta situación obliga al Gobierno a realizar un reajuste de RD$3.00 pesos a la gasolina premium, RD$2.00 pesos para la gasolina regular, RD$4.00 para el gasoil óptimo y RD$3.00 el gasoil regular respectivamente.

Estos reajustes procuran mantener la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas y la estabilidad económica del país.

Esta crisis ha obligado al Gobierno dominicano a destinar más de RD$35,541 millones a través del Plan Anticrisis, para amortizar el impacto de las alzas en los bolsillos de los dominicanos.

El subsidio destinado en lo que va de este año supera ya los destinados en el año 2022, donde el Gobierno por igual tuvo que destinar recursos importantes para contener la inflación derivada del inicio de guerra en Ucrania.

Por ello, el pasado miércoles, el presidente Luis Abinader abogó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas por una desescalada en el conflicto y la libre navegación, debido al impacto que este impase está teniendo en los costos de la energía y los combustibles, especialmente para economías como la de República Dominicana.

No obstante, para esta semana, se mantendrán sin variación los precios del GLP y el Gas Natural.

Mientras que serán reajustados los del avtur, con RD$8.41, el kerosene baja RD$4.60, el fuel oíl #6 baja RD$1.66 y el fuel oíl #1 con baja RD$4.08.

Para esta semana, el Gobierno subsidia a cada galón que consumen los dominicanos con RD$30.49 en el GLP, RD$45.81 en la gasolina premium, RD$69.32 en la gasolina regular, RD$111.21 en el gasoil regular y RD$117.21 en el gasoil óptimo.

Para la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2026, el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios:

Gasolina Premium se venderá a RD$353.10 por galón sube RD$3.00.

Gasolina Regular RD$317.50 por galón sube RD$2.00.

Gasoil Regular RD$270.80 por galón sube RD$3.00.

Gasoil Óptimo RD$306.10 por galón sube RD$4.00.

Avtur RD$336.99 por galón baja RD$8.41.

Kerosene RD$383.70 por galón baja RD$4.60.

Fuel Oíl #6 RD$176.72 por galón baja RD$1.66.

Fuel Oíl 1%S RD$210.39 por galón baja RD$4.08.

Gas Licuado de Petróleo (GLP) RD$135.20 por galón mantiene su precio.

Gas Natural RD$43.97 por m3 mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$ RD$59.38, según las publicaciones diarias del Banco Central.

(Nota de prensa enviada a Primicias)

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