«Noticiario Popular» a 50 años de un fenómeno radial creado por Rafael Corporán de los Santos

Por : Virgilio Lora Gómez

El tradicional informativo radial «Noticiario Popular» fue inaugurado por el empresario radial Rafael Corporán de los Santos el 12 de octubre de 1976, un año después de haber sido fundada Radio Popular en la frecuencia 920 AM.

Con el eslogan de “Sonido potente en los 920 AM”, la moderna estación que tuvo sus primeras trasmisiones en el edificio Brugal de la avenida John F. Kennedy siendo trasladada más adelante con su cambio de frecuencia a los 950 AM donde transmitió por muchos años hasta su cierre definitivo.

Cuatro años después en 1980 el osado locutor y empresario mudó a Radio Popular 950 AM para su propio edificio en la avenida Charles Summer, del sector Los Prados, un paso que fue ampliamente promocionado en toda la programación de la emisora como “La gran mudanza de Radio Popular”.

Tras el éxito rotundo de audiencia de Radio Popular 950 AM y la necesidad de expandirse hacia la Frecuencia Modulada FM el empresario radial Corporán de los Santos dio paso a la creación de Galaxia 97.3 FM a comienzos de los años 80, basada su programación musical en baladas y boleros, consolidando el primer emporio radiofónico del pais.

Con el paso del tiempo Galaxia 97.3 FM fue trasladada independiente en el Centro Comercial Galerías en la 27 de febrero número 54 ensanche Naco.

«Noticiario Popular» no se transmitió en Frecuencia Modulada (FM), sino que es un histórico espacio informativo que siempre se ha transmitido en 950 Amplitud Modulada (AM) en Santo Domingo, República Dominicana y en el este del país 770 AM y todo el Cibao.

Desde sus inicios, «Noticiario Popular» entró a competir fuertemente con los ya establecidos noticiarios en esa época, Noti-Tiempo de Radio Comercial 1010 AM (1959-2014) y Radio Mil Informando de Radio Mil 1180 AM (1962-2019), disputándose no solo la audiencia, sino también que se consolidó como una influyente escuela radiofónica para los mejores locutores y periodistas.

La veterana periodista Dania Goris es parte de la historia del Noticiario Popular

La periodista Dania Goris, quien fuera designada como directora de prensa de «Noticiario Popular» en 1983, tras la renuncia de Radhamés Gómez Pepín, dijo que asumió el cargo como un gran reto profesional en su carrera periodística.

“Acepté la dirección de prensa de -Noticiario Popular- como un desafío a mi condición de mujer, pues en ese tiempo todavía no se aceptaba muy fácil la idea de que mujeres estuvieran dirigiendo medios de comunicación en el país”, expresó.

Goris agregó que «Noticiario Popular» fue un importante medio de comunicación durante épocas políticas muy turbulentas, por lo que reconoce la valentía y el arrojo de Rafael Corporán de los Santos como ideólogo del proyecto.

“Corporán de los Santos no escatimó recursos a la hora de nombrar un personal de locución y redacción en prensa conformado por excelentes profesionales que dieron lo mejor de sí para crear uno de los mejores noticiarios de todos los tiempos”.

Dania Goris manifestó que «Noticiario Popular» sentó cátedras en la difusión de noticias radiales y despertó el interés del público con sus atractivos segmentos y los mejores locutores noticiosos de la época.

“Haber sido directora de prensa de -Noticiario Popular- constituye para mí un gran privilegio, porque viví en ese formidable medio de comunicación una de las experiencias más enriquecedoras para mi profesión y mi vida», acotó.

Luego agregó: «Además, pude comprobar de cerca el tremendo ser humano que era Rafael Corporán de los Santos, un hombre que nunca olvidó el valor de la solidaridad y sus orígenes humildes».

La periodista y productora de televisión precisó que la dirección de prensa de «Noticiario Popular» fueron desempeñadas en distintas épocas por su primer director Pedro Naranjo, Bienvenido Álvarez Vega, Juan Bolívar Díaz, Radhamés Gómez Pepín, Wilfredo Alemany, Saúl Pimentel, Ramón Font Bernard, William Rosa, Roberto Claudio, Radhamés Gómez Sánchez, Nelson Guillén, Patricia Arache, Elsa Expósito, Ruddy Germán Pérez, Rafael César Hoppelman y Félix Núñez.

“Noticiario Popular» reunió a estrellas del micrófono como Pedro Pérez Vargas, Darío Aracena, Wilfredo Alemany, Jorge Herrera, Wilfredo Muñoz, Francis Javier, Eduardo Santana, Juan Nova Ramírez, Reinaldo Balcácer, Miguel Nuñez y César Peguero, quienes eran de extrema confianza de Corporán de los Santos”.

Bienvenido Álvarez Vega, ex director del periódico Hoy, también registra sus pasos por Radio Popular.

De su lado, el periodista Bienvenido Álvarez Vega, quien también fue director de prensa de la época dorada de «Noticiario Popular», a la salida de Juan Bolívar Díaz, quien tuvo algunas confrontaciones con Corporán de los Santos, destaca la variedad de secciones que tenía el informativo en sus tres emisiones. «Unos de los segmentos más populares era “Con pique y sin pique”, creado por Juan Bolívar Díaz, que la escribió durante mucho tiempo.

Después la escribí yo y luego el periodista Fermín Arias Belliard”.

Álvarez Vega también escribía la sección “El hombre y su historia”, una especie de efemérides que se leían con las voces de los locutores originales: Pedro Pérez Vargas, Fernando Valerio, Reinaldo Balcácer, Jorge Herrera y Wilfredo Alemany.

Recuerda el programa que se hacía después de la emisión nocturna titulado “Hablan los que saben”, donde cada día, de lunes a viernes, un periodista diferente de la redacción de prensa de Radio Popular 950 AM entrevistaba a un experto sobre el tema noticioso que había dominado el día.

“Fue un noticiario muy movido y bastante moderno en cuanto al uso de los recursos de la radio, reportajes radiales con audios y sonidos acordes con el tema. Toda esa modernidad se la imprimió Juan Bolívar Díaz, quien venía de México, donde ya en ese tiempo había toda una experiencia sobre el periodismo radial”, dijo Álvarez Vega.

“También teníamos las noticias desde el lugar de los hechos, aunque no con tanta frecuencia como lo hacía Radio Cristal 710 AM, porque en Radio Popular 950 AM éramos más selectivos y solo admitíamos noticias de repercusión nacional y de importancia”, concluyó Bienvenido Alvarez Vega.

«Noticiario Popular» que comenzó sus emisiones en el año 1976 bajo la producción del empresario radial Rafael Corporán de los Santos que sentó cátedras en Radio Popular 950 AM.

El informativo se difundía en tres emisiones diarias de lunes a sábados de 5:30 a 8:00 de la mañana, al mediodía de 12:00 a 1:30 de la tarde y vespertina de 5:30 a 7 de la noche.

Después «Noticiario Popular» pasó a difundirse en dos emisiones de noticias de lunes a viernes 6 a 8 de la mañana y al mediodia de 12 a 1:30 de la tarde.

La primera hora de la emisión matutina de 6 a 7 de la mañana se difundía por Caliente 104.1 FM.

Sus actuales locutores fueron: Eduardo Santana, Junior Brazobán y Nieves Corniel. El director de prensa fue Félix Núñez. Radio Popular 950 AM pertenecía al consorcio radiofónico Radio Cadena Comercial (RCC) que dirige Antonio Espaillat, quien mantuvo la esencia del noticiario, con su presentación y despedida y las promociones originales de cada segmentos de «Noticiario Popular».

Los locutores de noticias que tuvo «Noticiario Popular» en Radio Popular 950 AM durante sus años dorados, las más destacadas voces noticiosas fueron: Pedro Pérez Vargas, Fernando Valerio, Reinaldo Balcácer, Jorge Herrera, Wilfredo Alemany y Darío Aracena.

Más adelante tuvieron Francis Javier, Víctor Gómez, Eduardo Santana, Lilín Diaz, Héctor Olivo, Renê Alfonso, Magalys Santana, Norma Santana, Juan Francisco Veldía, Fèlix Nova, Henry Frías, José Bejaràn, Luis Alberto Perdomo, Nieves Corniel y Diego Marte.

Radio Popular 950 AM dejó de operar de forma definitiva de manera paulatina debido a una profunda crisis económica y al declive general de los noticiarios tradicionales de Amplitud Modulada (AM) frente al avance de la internet y la Frecuencia Modulada (FM), un proceso de cierre y reducción que se consolidó en el 2010.

Los costos de mantenimiento y la baja rentabilidad publicitaria afectaron gravemente a las emisoras AM en República Dominicana con la llegada masiva de la tecnología en la Frecuencia Modulada (FM)

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