Más de RD$20 millones en bonos benefician 29 productores para riego y energía fotovoltaica

La Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego (TNR), a través del Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego (Fotesir), entregó 29 certificados de bonificación correspondientes a las convocatorias para proyectos medianos de la región Sur, Fotovoltaica Nacional y San Juan-Elías Piña, totalizando un monto de RD$20,428,762.97, dirigidos a fomentar el uso eficiente del agua y el aprovechamiento de la energía solar en los sistemas de riego.

Del monto total, RD$7,324,139.64 fueron destinados a 12 productores de la convocatoria Regional Sur, mientras que RD$4,456,620.62 correspondieron a cinco restantes de la convocatoria Fotovoltaica Nacional. En tanto, que a 12 agricultores de San Juan y Elías Piña les fueron otorgados RD$8,648,002.71.

Al encabezar la entrega de las bonificaciones, el director de la TNR, Claudio Caamaño Vélez, afirmó que la implementación de sistemas de riego tecnificado y soluciones de energía solar se traduce en mayores oportunidades para los productores, al reducir gastos de operación y mejorar la eficiencia de sus unidades productivas.

Caamaño Vélez sostuvo que estas acciones forman parte de los esfuerzos del Gobierno dominicano, orientados a transformar el sector agropecuario mediante la incorporación de tecnologías que promuevan una agricultura más moderna, sostenible y resiliente ante efectos del cambio climático.

«Con esta entrega el Gobierno reafirma su compromiso de seguir avanzando hacia la modernización del campo dominicano, brindando a los productores herramientas que les permitan aprovechar el agua, aumentar su productividad y fortalecer la rentabilidad de sus predios», manifestó.

Las bonificaciones del Fotesir junto al apoyo financiero del programa Bagri-Riego, han contribuido a disminuir los costos promedio por tarea de los sistemas de riego pasando de RD$35 mil, reportados en las estadísticas del Banco Agrícola, a RD$15,978.41.

En en el acto de entrega, estuvieron presentes las gobernadoras: de Azua, Minverva Navarro y Migdaly De los Santos, de Elías Piña, respectivamente. Por el Banco Agrícola, Jairo De León; Celso Mateo, Amín Valenzuela y José Ricardo Rodríguez Andeliz, gerentes de la oficina de San Juan, Comendador y Mao.

Con la entrega de estos 29 nuevos certificados, asciende a 207 el número de productores bonificados hasta la fecha en distintas regiones del país. Los bonos del Fotesir llegan a fortalecer la capacidad de respuesta de los productores frente a la sequía y el cambio climático, al tiempo que promueve un modelo agrícola sustentado en la tecnificación del riego y el aprovechamiento de fuentes de energía renovables, con miras a elevar la competitividad y la capacidad de adaptación del sector agropecuario.