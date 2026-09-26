Primicias, final septiembre 2026, Temas Económicos y Bancarios , MICM dispone alzas en precios de combustibles, gobierno justifica incrementos, sectores critican alzas , Trump: EEUU controla Estrecho de Ormuz, otros temas, dólar casi al 60 por uno
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
El rechazo del presidente Donald Trump a una iniciativa de Irán sobre el estrecho de Ormuz, las protestas en La Vega por los apagones, el presidente Trump revelando que Estados Unidos controla el estrecho de ormuz, el reajuste con alzas en los precios de los combustibles, el millonario fraude contra el Banco BHD sin sanción, el rechazo de diferentes sectores a ese incremento en los precios de los combustibles, los crecientes reclamos de usuarios del servicio eléctrico por las escandalosas facturas de las distribuidoras de energía, el reclamo del sector de La Castellana, Distrito Nacional, de que Obras Públicas atienda el deterioro de sus calles, un amplio rechazo a las alzas en los precios de los combustibles, el encarecimiento de los costos en el campo y transporte dominicano con el alza de cuatro pesos en el gasoil, el dólar acercándose al sesenta por uno, con una tasa de RD$ 59.64 para la venta; la importancia económica, cultural y social de la Feria Internacional del Libro, el Ron Ripiao dedicado a Fefita la Grande, presentado en Santiago de los Caballeros, las trecientas becas que anunció el presidente Abinader para jóvenes dominicanos que residan en Nueva York, moradores de diferentes sectores del Gran Santo Domingo y de comunidades del interior quejándose por la duplicación y triplicación de facturas electricas y por las interrupciones en el servicio de energía eléctrica, la advertencia presidencial por las estafas inmobiliarias a los dominicanos en Estados Unidos, Promipyme planteando una nueva regla técnica de tarificación del microcrédito para fortalecer la sostenibilidad de las MIPYMES, Son Temas Económicos y Bancarios de actualidad en República Dominicana y el mundo en Primicias, presencia mundial.
GOBIERNO REAJUSTA PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES
OTROS TEMAS
La inauguración de la carretera La Cuchilla en El Seibo
Dos semanas consecutivas con alzas en los precios de los combustibles en RD
Un pago pendiente a maestros,s egún la ADP
Cuatro heridos en un tiroteo en un establecimiento de Punta Cana
El declive del poder del dólar en debate
El negocio con los viajes en yolas hacia Puerto Rico
El fraude millonario a Senasa, uno de los temas principales de la semana en RD
La falta de voluntad política para organizar el transporte de RD, según el dirigente choferil Juan Hubieres
El manejo ambiental de la Planta Punta Catalina defendido por el vicepresidente ejecutivo de la empresa de generación eléctrica, Celso Marranzini
La agenda que desarrolló el presidente Abinader en New Jersey
Presidente Abinader recibe la Medalla Presidencial de William Paterson University, el más alto honor otorgado por esa casa de estudios
Los retrasos y el descontento social en la Ciudad Colonial
El avispero por una denuncia de Francisco Javier García sobre la consulta del PLD
Otra persona muerta en un supuesto enfrentamiento con la Policía Nacional en Santiago de los Caballeros
El presidente Luis Abinader calificando de productiva la agenda en Nueva York y New Jersey
La presencia del ITLA en la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026
Un dominicano extraditato a Puerto Rico
El narcotráfico, aranceles, Haití, en la agenda de Abinader en Estados Unidos
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El lanzamiento de bombas lacrimógenas en un acto político encabezado por Gonzalo Castillo
El presidente Abinader opinando que el gobierno actual ha resuelto más problemas que gestiones de otros partidos
Diez nuevos libros en la Feria Internacional del Libro
Un gran interés ciudadano en la Feria Internacional del Libro 2026 en la Plaza de la Cultura
La doctora Margarita Cedeño preguntando ¿ dónde están ahora los que ayer criticaban las alzas en los precios de los combustibles?
El presidente Donald Trump considerando que Estados Unidos tiene el control del estrecho de Ormuz
El gobierno debe reaccionar sobre el tema de que el país produce casi 50% menos oro que hace una década
Los miles de reclamos de ciudadanos por las escandalosas y abusivas facturas eléctricas emitidas por las distribuidoras de electricidad
Más de 76,000 kilogramos de carne con etiquetas de inspección falsas en Estados Unidos, fueron retiradas
El atraco a una oficina de remesas en Azua, informan de la entrega de un supuesto implicado
Los aportes de Japón paa mejorar la movilidad y puentes en el Gran Santo Domingo
La ampliación de la conectividad aérea entre República Dominicana y Argentina
La tarifa eléctrica de transición comenzando a sonar
La educación financiera en las escuelas en un proyecto de ley en la Cámara de Diputados
David Collado promoviendo el turismo dominicano en el exterior
Alzas en los precios de los quesos crema, blanco de freír y en otros productos en el país
El incremento de tres pesos a la gasolina premium y RD$ 4.00 al gasoil
El alza de dos pesos a la gasolina regular
El alza en el dólar, se acerca al RD$ 60.00 por uno en RD, es vendido a RD$ 59.64
Duras críticas de la oposición a las alzas en los precios de los combustibles
La presentación en Santiago de los Caballeros de una nueva edición especial del Ron Ripiao, dedicada a Fefita La Grande. Lo hizo Avolta J&J Spirits.
Saúl Pimentel, director de Almomento.net, abordando el tema de los vehiculos que se dañan en RD por la mala calidad de los combustibles
Haití reclamando inversiones en la Asamblea de las Naciones Unidas
INTERNACIONALES
Un acuerdo ofrecido por Irán a Estados Unidos para la reapertura del estrecho de ormuz
El agravamiento en la crisis de Haití
El Parlamento Europeo:»Haití necesita ayuda de la comunidad internacional»
Una advertencia del gobierno dominicano por ofertas de empleo en Rusia
Apagones e inundaciones en New Jersey por una tormenta
La posibilidad de un ataque militar de EEUU a Cuba en titulares de prensa
Un embargo de Estados Unidos que le provoca pérdidas a Cuba por US$ 35 millones
La prohibición de las apuestas deportivas y en casinos en línea antes de las elecciones en Brasil
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterrre, advirtiendo sobre el retorno una amenaza de una catástrofe nuclear