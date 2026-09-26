Primicias, final septiembre 2026, Temas Económicos y Bancarios , MICM dispone alzas en precios de combustibles, gobierno justifica incrementos, sectores critican alzas , Trump: EEUU controla Estrecho de Ormuz, otros temas, dólar casi al 60 por uno

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El rechazo del presidente Donald Trump a una iniciativa de Irán sobre el estrecho de Ormuz, las protestas en La Vega por los apagones, el presidente Trump revelando que Estados Unidos controla el estrecho de ormuz, el reajuste con alzas en los precios de los combustibles, el millonario fraude contra el Banco BHD sin sanción, el rechazo de diferentes sectores a ese incremento en los precios de los combustibles, los crecientes reclamos de usuarios del servicio eléctrico por las escandalosas facturas de las distribuidoras de energía, el reclamo del sector de La Castellana, Distrito Nacional, de que Obras Públicas atienda el deterioro de sus calles, un amplio rechazo a las alzas en los precios de los combustibles, el encarecimiento de los costos en el campo y transporte dominicano con el alza de cuatro pesos en el gasoil, el dólar acercándose al sesenta por uno, con una tasa de RD$ 59.64 para la venta; la importancia económica, cultural y social de la Feria Internacional del Libro, el Ron Ripiao dedicado a Fefita la Grande, presentado en Santiago de los Caballeros, las trecientas becas que anunció el presidente Abinader para jóvenes dominicanos que residan en Nueva York, moradores de diferentes sectores del Gran Santo Domingo y de comunidades del interior quejándose por la duplicación y triplicación de facturas electricas y por las interrupciones en el servicio de energía eléctrica, la advertencia presidencial por las estafas inmobiliarias a los dominicanos en Estados Unidos, Promipyme planteando una nueva regla técnica de tarificación del microcrédito para fortalecer la sostenibilidad de las MIPYMES, Son Temas Económicos y Bancarios de actualidad en República Dominicana y el mundo en Primicias, presencia mundial.

GOBIERNO REAJUSTA PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que el Gobierno dominicano destinó otros RD$1770.65 millones en subsidios a los combustibles, para contener las alzas en los precios internacionales de los productos refinados, durante la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2026.

En una nota de prensa enviada a Primicias, ese ministerio expresa que ante la permanencia del conflicto en el Medio Oriente y las limitaciones en la navegación a través del estrecho de Ormuz, el precio internacional del petróleo continúa registrando alzas, especialmente en sus productos refinados.

Señala que esta semana el barril de gasolina rondó los US$160, el de gasoil regular los US$180 y el de gasoil premium los US$206.

Indica que la República Dominicana importa productos terminados, no el crudo.

Esta situación obliga al Gobierno a realizar un reajuste de RD$3.00 pesos a la gasolina premium, RD$2.00 pesos para la gasolina regular, RD$4.00 para el gasoil óptimo y RD$3.00 el gasoil regular respectivamente.

Puntualiza que estos reajustes procuran mantener la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas y la estabilidad económica del país.

Informa que esta crisis ha obligado al Gobierno dominicano a destinar más de RD$35,541 millones a través del Plan Anticrisis, para amortizar el impacto de las alzas en los bolsillos de los dominicanos.

Expone que el subsidio destinado en lo que va de este año supera ya los destinados en el año 2022, donde el Gobierno por igual tuvo que destinar recursos importantes para contener la inflación derivada del inicio de guerra en Ucrania.

Agrega que por ello, el pasado miércoles, el presidente Luis Abinader abogó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas por una desescalada en el conflicto y la libre navegación, debido al impacto que este impase está teniendo en los costos de la energía y los combustibles, especialmente para economías como la de República Dominicana.

Apunta que, no obstante, para esta semana, se mantendrán sin variación los precios del GLP y el Gas Natural.

Mientras que serán reajustados los del avtur, con RD$8.41, el kerosene baja RD$4.60, el fuel oíl #6 baja RD$1.66 y el fuel oíl #1 con baja RD$4.08.

Informa que para esta esta semana el Gobierno subsidia a cada galón que consumen los dominicanos con RD$30.49 en el GLP, RD$45.81 en la gasolina premium, RD$69.32 en la gasolina regular, RD$111.21 en el gasoil regular y RD$117.21 en el gasoil óptimo.

Para la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2026, el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios:

Gasolina Premium se venderá a RD$353.10 por galón sube RD$3.00.

Gasolina Regular RD$317.50 por galón sube RD$2.00.

Gasoil Regular RD$270.80 por galón sube RD$3.00.

Gasoil Óptimo RD$306.10 por galón sube RD$4.00.

Avtur RD$336.99 por galón baja RD$8.41.

Kerosene RD$383.70 por galón baja RD$4.60.

Fuel Oíl #6 RD$176.72 por galón baja RD$1.66.

Fuel Oíl 1%S RD$210.39 por galón baja RD$4.08.

Gas Licuado de Petróleo (GLP) RD$135.20 por galón mantiene su precio.

Gas Natural RD$43.97 por m3 mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$ RD$59.38, según las publicaciones diarias del Banco Central.

PROMIPYME PLANTEA NUEVA REGLA TECNICA DE TARIFICACION DEL MICROCREDITO PARA FORTALECER SOSTENBILIDAD DE LAS MIPYMES El director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), economista Fabricio Gómez, presentó el estudio titulado “Banca, Microfinanzas y Crecimiento Económico Promipyme: Costo de oportunidad del capital y precios del microcrédito”, a estudiantes de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PCMM, donde planteo nuevas técnicas para fortalecer la sostenibilidad de las Mipymes. El acto tuvo lugar en el Salón Octagonal (Aula VPO-02) del Edificio de Postgrado de la PUCMM, de Santo Domingo, en donde participaron estudiantes y autoridades de la facultad de Economía, y simultáneamente, de forma digital, de la filial de Santiago de los Caballeros. En el marco de este encuentro, el director general de Promipyme, Fabricio Gómez, planteó un innovador plan de investigación y propuesta metodológica orientada a fortalecer el esquema del microcrédito en la economía nacional. Elaborado por la Dirección de Inteligencia de Negocios (DIN) de Promipyme- con la autoría de Ferlisa Báez y Fernando Morbán-, el documento de trabajo analiza la tarificación para instituciones públicas sin captación de depósitos. El estudio propone fijar la tasa de interés de referencia estableciéndola a la tasa natural de interés, estimada mediante el modelo semiestructurar de Laubach y Williams (2003) y el Filtro de Kalman. Esta metodología permite aislar la tasa de las fluctuaciones coyunturales de liquidez y capturar las fricciones estructurales de la economía dominicana, como la informalidad, la baja profundidad financiera y la concentración bancaria. Dentro de sus aspectos centrales, la propuesta plantea sustituir la tasa fija tradicional del 12 % por una regla operativa de política estructurada en tres etapas. La primera etapa, define el retorno nominal requerido; la segunda aplica la condición de no arbitraje según los segmentos de riesgo y la probabilidad de incumplimiento o atraso; y la tercera establece bandas institucionales con pisos y techos de tasa. El plan técnico demuestra que la aplicación de una tasa uniforme puede ocasionar distorsiones graves como el racionamiento del crédito, subsidios cruzados, selección adversa y asignación ineficiente de recursos. Ante esto, la investigación resalta la necesidad de migrar de subsidios implícitos a un esquema transparente y explícito, donde la tasa técnica se determine por fundamentos económicos y el apoyo estatal se defina de manera focalizada para cada operación. “Con este nuevo enfoque metodológico alineamos los incentivos entre los prestatarios y la institución, reduciendo los problemas de información asimétrica y optimizando la asignación de crédito para impulsar la productividad del sector microempresarial dominicano”, puntualizó el director general de Promipyme. Por Promipyme, también participaron Tamara Vásquez, subdirectora de Planificación Estratégica, Desarrollo y Gestión Internacional, quien tuvo a su cargo la coordinación del primer encuentro académico que realiza Promipyme con la PCMM, asi como el subdirector Administrativo y Financiero, Leonardo Perozo.

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