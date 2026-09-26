Una propiedad es mucho más que un certificado de título

Por Lic. César Fragoso. Asesor inmobiliario.

Durante más de tres décadas trabajando en el sector inmobiliario he podido comprobar

que muchas personas concentran su atención en un documento cuando hablan de la

seguridad de una propiedad: el certificado de título. Y ciertamente es fundamental. Sin

embargo, alrededor de cada inmueble existe una historia económica, familiar y

documental que no siempre aparece reflejada en ese certificado.

Comprar una casa, un apartamento, un solar, una finca o un local comercial implica

mucho más que convertirse en propietario. Detrás de esa adquisición pueden existir

contratos, financiamientos, impuestos, mejoras realizadas, seguros, comprobantes de

pago, alquileres y compromisos que forman parte de la verdadera historia del inmueble.

Hay una pregunta sencilla que recomiendo hacerse: ¿cuánto conoce tu familia sobre

tus propiedades? No me refiero solamente a saber que tienes un apartamento en

determinado lugar. Me refiero a conocer cómo fue adquirido, dónde están sus

documentos, si existe algún financiamiento pendiente, quién lo administra y qué personas

están relacionadas con ese inmueble.

En muchas familias existe una persona alrededor de la cual gira una parte importante de

la organización económica. Es quien compra, vende, paga, negocia, conversa con los

bancos, cobra alquileres y conoce a los abogados, administradores, inquilinos y asesores.

Mientras esa persona está presente, muchas cosas parecen funcionar automáticamente.

Pero hay una realidad sobre la cual pocas veces queremos conversar: ¿qué ocurre

cuando falta precisamente esa persona? Su ausencia no representa solamente una

pérdida emocional. En determinados hogares puede significar también la ausencia

repentina de quien conocía cómo funcionaban las finanzas, las propiedades, los

compromisos y buena parte de la organización familiar.

Entonces aparecen preguntas que antes nadie necesitaba hacerse. ¿Dónde están los

certificados de título? ¿Qué propiedades están totalmente pagadas? ¿Existe alguna

hipoteca? ¿Quién paga alquiler? ¿Hay una propiedad en proceso de venta? ¿Quién tiene

las llaves? ¿Qué pagos están pendientes? ¿A qué abogado, banco o asesor debemos

llamar?

Incluso pueden existir inversiones que los demás conocen solamente de manera

superficial. Quizás saben que existe un solar, pero desconocen exactamente dónde está

ubicado. Saben que hay un apartamento alquilado, pero no conocen las condiciones del

contrato. O saben que se negociaba una propiedad, pero desconocen cuánto se había

pagado y qué faltaba por completar.

También están los proyectos inmobiliarios inconclusos. Una persona puede estar

construyendo una vivienda, remodelando un apartamento, pagando una propiedad sobre

planos, gestionando un financiamiento o negociando una compraventa. Si solamente ella

conoce los detalles, su ausencia puede dejar a la familia frente a obligaciones y derechos

que no comprende completamente.

Otro aspecto importante son las propiedades compartidas entre esposos, hermanos, hijos

u otros familiares. Saber quién figura legalmente como propietario, qué participación

corresponde a cada persona y cuáles documentos respaldan esos derechos puede evitar

dificultades. El afecto y la confianza familiar son fundamentales, pero en bienes raíces

también necesitamos claridad documental.

Por eso considero que organizar los asuntos inmobiliarios debería formar parte de la

administración normal del patrimonio familiar. Un inventario puede identificar cada

inmueble, ubicación, documentación, situación financiera, ingresos, gastos recurrentes y

contactos relacionados. No significa entregar el control de nuestros bienes, sino evitar que

toda la información dependa de una sola persona.

Pero mientras más analizamos este asunto, más evidente resulta que la ausencia de una

persona importante va mucho más allá de sus propiedades. Puede ser quien conoce las

cuentas, paga determinados servicios, maneja los seguros, conserva documentos

personales y sabe cuáles compromisos económicos deben cumplirse cada mes.

Y todavía existe una dimensión más humana. Puede faltar quien resolvía los problemas,

orientaba a los hijos, conocía los asuntos cotidianos de la casa o simplemente sabía qué

hacer cuando aparecía una dificultad. Hay conocimientos y responsabilidades que nunca

aparecen en un certificado de título, pero cuyo valor para una familia puede ser

incalculable.

Por eso algunas conversaciones familiares no deberían limitarse al valor de una casa o al

lugar donde guardamos un documento. También conviene hablar de responsabilidades,

compromisos, información importante, deseos personales y de aquellas cosas que

quisiéramos dejar organizadas para evitar que nuestros seres queridos tengan que

descubrirlas en momentos especialmente difíciles.

Esto no significa vivir pensando en la ausencia. Significa comprender que proteger a

nuestra familia no consiste únicamente en trabajar, producir, comprar propiedades y

acumular bienes. También significa procurar que nuestra ausencia no convierta aquello

que construimos para protegerlos en una fuente adicional de incertidumbre.

Quizás ahí está la verdadera dimensión de una propiedad. No es solamente una

inversión, un lugar donde vivir o un certificado de título. Detrás de ella pueden existir años

de trabajo, sacrificios, proyectos y parte de la seguridad futura de una familia.

Organizarla, documentarla y compartir la información necesaria también forma

parte de protegerla.

Te propongo finalmente un ejercicio: imagina que mañana tú no puedes explicar

absolutamente nada. ¿Tu familia sabría qué propiedades existen, dónde están los

documentos, cuáles compromisos continúan y a quién acudir? ¿Sabría qué hacer con las

demás responsabilidades que hoy dependen de ti? Una propiedad puede tener un

certificado de título perfectamente organizado y, sin embargo, una familia desconocer todo

lo que existe detrás de él. ¿Lo has conversado con tu familia? Me gustaría conocer tu

opinión.

Cesarfragoso75@hotmail.com

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