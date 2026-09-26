Una propiedad es mucho más que un certificado de título
Por Lic. César Fragoso. Asesor inmobiliario.
Durante más de tres décadas trabajando en el sector inmobiliario he podido comprobar
que muchas personas concentran su atención en un documento cuando hablan de la
seguridad de una propiedad: el certificado de título. Y ciertamente es fundamental. Sin
embargo, alrededor de cada inmueble existe una historia económica, familiar y
documental que no siempre aparece reflejada en ese certificado.
Comprar una casa, un apartamento, un solar, una finca o un local comercial implica
mucho más que convertirse en propietario. Detrás de esa adquisición pueden existir
contratos, financiamientos, impuestos, mejoras realizadas, seguros, comprobantes de
pago, alquileres y compromisos que forman parte de la verdadera historia del inmueble.
Hay una pregunta sencilla que recomiendo hacerse: ¿cuánto conoce tu familia sobre
tus propiedades? No me refiero solamente a saber que tienes un apartamento en
determinado lugar. Me refiero a conocer cómo fue adquirido, dónde están sus
documentos, si existe algún financiamiento pendiente, quién lo administra y qué personas
están relacionadas con ese inmueble.
En muchas familias existe una persona alrededor de la cual gira una parte importante de
la organización económica. Es quien compra, vende, paga, negocia, conversa con los
bancos, cobra alquileres y conoce a los abogados, administradores, inquilinos y asesores.
Mientras esa persona está presente, muchas cosas parecen funcionar automáticamente.
Pero hay una realidad sobre la cual pocas veces queremos conversar: ¿qué ocurre
cuando falta precisamente esa persona? Su ausencia no representa solamente una
pérdida emocional. En determinados hogares puede significar también la ausencia
repentina de quien conocía cómo funcionaban las finanzas, las propiedades, los
compromisos y buena parte de la organización familiar.
Entonces aparecen preguntas que antes nadie necesitaba hacerse. ¿Dónde están los
certificados de título? ¿Qué propiedades están totalmente pagadas? ¿Existe alguna
hipoteca? ¿Quién paga alquiler? ¿Hay una propiedad en proceso de venta? ¿Quién tiene
las llaves? ¿Qué pagos están pendientes? ¿A qué abogado, banco o asesor debemos
llamar?
Incluso pueden existir inversiones que los demás conocen solamente de manera
superficial. Quizás saben que existe un solar, pero desconocen exactamente dónde está
ubicado. Saben que hay un apartamento alquilado, pero no conocen las condiciones del
contrato. O saben que se negociaba una propiedad, pero desconocen cuánto se había
pagado y qué faltaba por completar.
También están los proyectos inmobiliarios inconclusos. Una persona puede estar
construyendo una vivienda, remodelando un apartamento, pagando una propiedad sobre
planos, gestionando un financiamiento o negociando una compraventa. Si solamente ella
conoce los detalles, su ausencia puede dejar a la familia frente a obligaciones y derechos
que no comprende completamente.
Otro aspecto importante son las propiedades compartidas entre esposos, hermanos, hijos
u otros familiares. Saber quién figura legalmente como propietario, qué participación
corresponde a cada persona y cuáles documentos respaldan esos derechos puede evitar
dificultades. El afecto y la confianza familiar son fundamentales, pero en bienes raíces
también necesitamos claridad documental.
Por eso considero que organizar los asuntos inmobiliarios debería formar parte de la
administración normal del patrimonio familiar. Un inventario puede identificar cada
inmueble, ubicación, documentación, situación financiera, ingresos, gastos recurrentes y
contactos relacionados. No significa entregar el control de nuestros bienes, sino evitar que
toda la información dependa de una sola persona.
Pero mientras más analizamos este asunto, más evidente resulta que la ausencia de una
persona importante va mucho más allá de sus propiedades. Puede ser quien conoce las
cuentas, paga determinados servicios, maneja los seguros, conserva documentos
personales y sabe cuáles compromisos económicos deben cumplirse cada mes.
Y todavía existe una dimensión más humana. Puede faltar quien resolvía los problemas,
orientaba a los hijos, conocía los asuntos cotidianos de la casa o simplemente sabía qué
hacer cuando aparecía una dificultad. Hay conocimientos y responsabilidades que nunca
aparecen en un certificado de título, pero cuyo valor para una familia puede ser
incalculable.
Por eso algunas conversaciones familiares no deberían limitarse al valor de una casa o al
lugar donde guardamos un documento. También conviene hablar de responsabilidades,
compromisos, información importante, deseos personales y de aquellas cosas que
quisiéramos dejar organizadas para evitar que nuestros seres queridos tengan que
descubrirlas en momentos especialmente difíciles.
Esto no significa vivir pensando en la ausencia. Significa comprender que proteger a
nuestra familia no consiste únicamente en trabajar, producir, comprar propiedades y
acumular bienes. También significa procurar que nuestra ausencia no convierta aquello
que construimos para protegerlos en una fuente adicional de incertidumbre.
Quizás ahí está la verdadera dimensión de una propiedad. No es solamente una
inversión, un lugar donde vivir o un certificado de título. Detrás de ella pueden existir años
de trabajo, sacrificios, proyectos y parte de la seguridad futura de una familia.
Organizarla, documentarla y compartir la información necesaria también forma
parte de protegerla.
Te propongo finalmente un ejercicio: imagina que mañana tú no puedes explicar
absolutamente nada. ¿Tu familia sabría qué propiedades existen, dónde están los
documentos, cuáles compromisos continúan y a quién acudir? ¿Sabría qué hacer con las
demás responsabilidades que hoy dependen de ti? Una propiedad puede tener un
certificado de título perfectamente organizado y, sin embargo, una familia desconocer todo
lo que existe detrás de él. ¿Lo has conversado con tu familia? Me gustaría conocer tu
opinión.
Cesarfragoso75@hotmail.com