ISFODOSU inaugura su estand en la XXVIII Feria del Libro

La rectora del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, ISFODOSU, Dra. Dinorah García Romero, invitó a la ciudadanía a conocer el catálogo editorial de esa academia y a participar de una activa y diversa agenda de actividades

SANTO DOMINGO. – El Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, ISFODOSU, participa en la XXVIII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026 con un amplio programa de actividades pedagógicas, coloquios de actualidad y la puesta en circulación 10 libros de la “Colección Cuentos Infantiles Dominicanos”, que se suma a su amplio catálogo editorial que incluye publicaciones científicas, didácticas y obras literarias.

La rectora del ISFODOSU, Dra. Dinorah García Romero, encabezó este viernes, el acto de inauguración del stand institucional en el Museo del Hombre Dominicano en la Plaza de la Cultura, en compañía de vicerrectores, profesores, colaboradores y estudiantes de algunos de sus seis recintos ubicados en Santiago, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y San Juan.

En sus palabras de apertura, la Dra. García Romero enfatizó que la Feria Internacional del Libro, FIL, es una ocasión para motivar a docentes, estudiantes, gestores, niños, niñas y adolescentes, en la búsqueda de nuevos aprendizajes que les faciliten el diálogo abierto y crítico con el libro.

“La celebración del libro implica la celebración de la lectura. Ambos, están asociados a los procesos de impulso a la calidad de la educación. Consideramos que no hay educación con propósito sin el ejercicio vivo, crítico y constante de la lectura”, indicó la Dra. García Romero.

Durante su discurso, la académica señaló que la sociedad se encuentra atravesando un cambio inevitable en esta era de transformación digital e inteligencia artificial que irrumpen en todos los ámbitos de la vida.

“Si bien es cierto que estas herramientas ofrecen posibilidades inéditas, también plantean profundos desafíos a los procesos de humanización, a la ética, al desarrollo cognitivo, a la capacidad de concentración y al desarrollo del pensamiento crítico de los jóvenes”, precisó la rectora del ISFODOSU.

Al término de sus palabras, invitó a todo el público a recorrer el estand del ISFODOSU, a conocer las publicaciones y a participar en todas las actividades de la institución.

Entre los momentos centrales de la programación destaca el martes 29 de septiembre, a las 11:00 a. m., el Diálogo abierto: «Origen y desarrollo de la Educación Inicial en República Dominicana (1492-2024)», encabezado por la rectora Dinorah García Romero junto al escritor e invitado de honor de la XXVIII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026, José Mármol, y a la destacada especialista, maestra Mercedes (Mechy) Hernández Caamaño, en el Auditorio del Museo de Arte Moderno del Pabellón Identidad y Ciudadanía.

Asimismo, como una de las principales novedades editoriales del programa, el ISFODOSU presentará la puesta en circulación de «10 libros Colección Cuentos Infantiles Dominicanos | Serie 2», el jueves 1 de octubre a las 11:00 a. m. en el Auditorio del Museo de Arte Moderno del Pabellón Identidad y Ciudadanía.

Esta edición reúne obras de reconocidos autores dominicanos como Julia Álvarez, Marianne Tolentino, Lucía Amalia Cabral, Aída Bonnelly de Díaz, Juan Carlos Mieses, José Alcántara Almánzar, José Enrique García, Reynaldo Disla, Marcio Veloz Maggiolo y Gloria Mir.

Quienes visiten el estand del ISFODOSU podrán conocer de cerca sus dispositivos de realidad aumentada robótica y disfrutar de una programación con experiencias inmersivas, manipulativas e interactivas. Esta propuesta representa una herramienta innovadora de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, diseñada para motivar a estudiantes y docentes a transformar la preparación de sus clases y enriquecer la expresión de sus ideas.

Más sobre el calendario de actividades

La programación institucional de este año abarca desde debates sobre tecnología educativa hasta el rescate de la memoria académica e histórica del país.

El lunes 28 de septiembre a las 9:00 a. m., se realizará el Coloquio “Inteligencia Artificial: Desafíos éticos, legales y académicos en la formación docente”, con la participación de los maestros Yoselin Taveras, Rosario Figueroa y Fidel Fabián.

El miércoles 30 de septiembre a las 11:00 a. m., será el Panel “ISFODOSU: Génesis y trayectoria de una transformación”, encabezado por Mukien Adriana Sang Ben, Esteban Tiburcio Gómez y Wilson Enrique Genao, en el Auditorio del Museo de Arte Moderno del Pabellón Identidad y Ciudadanía.

El jueves 1 de octubre a las 10:00 a. m., se llevará a cabo el Conversatorio “Literatura e historia: el caso de la novela Over”, a cargo de estudiantes de Ciencias Sociales del Recinto Luis Napoleón Núñez Molina, LNNM, en el Pabellón Identidad y Ciudadanía del Auditorio del Museo de Arte Moderno.

De igual manera, de lunes a viernes a las 10:30 a. m., el ISFODOSU mantendrá en su estand del Museo del Hombre Dominicano la exposición interactiva “Recursos de aprendizaje en ISFODOSU: Realidad aumentada, Robótica…”.

El estand del ISFODOSU tiene disponibles ejemplares de todas las colecciones editoriales publicadas por el Instituto Superior a las que se puede acceder de manera gratuita entrando a su portal web isfodosu.edu.do

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